Елена Чайковская: Молодые пары создадут серьёзную конкуренцию в новом олимпийском цикле 

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская прокомментировала корреспонденту «Стадиона» Александру Бармину итоги выступления российских пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане:
— С парой из Германии — Алёной Савченко и Бруно Массо конкурировать пока сложно. Они вновь выступили блестяще. Думала, что они не смогут так же откататься, как и на победной для них Олимпиаде в Пхёнчхане, но они смогли. С содроганием в хорошем смысле смотрела на их выступление. Такого совершенства никто давно не демонстрировал. Это касается и самой программы, и её исполнения фигуристами, их лиричности и взаимопонимания на льду.
Очень рада, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов ступили на вторую позицию. Позицию, которая будет двигать их к следующей Олимпиаде. Те молодые пары, которые сегодня выходят наверх, в том числе — блестящая французская пара — Джеймс и Сипре, замкнувшая тройку призёров — создадут серьёзную конкуренцию в новом олимпийском цикле.
Наталья Забияко и Александр Энберт, ставшие четвёртыми, тоже стоят на очень хорошей позиции. Они — очень интересные спортсмены и могут показывать прекрасный результат. Пока они катались небезупречно, но они ещё молоды.
Для третьей нашей пары — Кристины Астаховой и Алексея Рогонова — поездка на этот чемпионат вообще была неожиданной. Морально они не готовились к чемпионату, это было не их место в составе сборной России. Должны были выступать Ксения Столбова и Фёдор Климов, но они не приехали в Милан. Кристина и Алексей тоже ещё молоды и не знают, где нужно добавить, где попридержать. Необходимо стопроцентное исполнение программ.
У всех выступавших наших пар очень хорошая перспектива, я считаю.