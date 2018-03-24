Гендиректор Федерации фигурного катания: Загитова показала себя бойцом

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подвел итоги женских соревнований на чемпионате мира в Милане.

"Пока трудно сказать, что сегодня случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неполучившихся элементов, это правильно — показала себя бойцом. Жаль, что не все получилось у Маши (Сотсковой). Но самое главное в этой ситуации, что наши девушки сохранили нам квоту в три номера на следующий чемпионат мира", — цитирует Коган ТАСС

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые с 2013 года остались без медалей чемпионата мира.