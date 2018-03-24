Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ

Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила чемпионат мира

Поезд в первой главе Турнир среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане завершился сенсацией. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова трижды упала в произвольной программе и осталась лишь пятой. Новой чемпионкой мира стала канадка Кейтлин Осмонд. Второе и третье места на пьедестале заняли японские фигуристки — Вакаба Хигучи и Сатоко Мияхара. Как такое могло произойти?

То, что случилось в сильнейшей разминке, трудно поддаётся объяснению. Девушки ошибались одна за другой, в том числе и россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова . Но страшно за наше фигурное катание стало чуть раньше.

Произвольная программа показала, что Станислава Константинова не умеет держать удар. 17-летняя россиянка, поехавшая в Милан в ранге третьего номера сборной, сначала грохнулась на ровном месте, а потом стала падать и на прыжках.

Её « Анна Каренина » прыгнула под поезд ещё в первой главе романа.

Ошибки бывают у всех, тем более у дебютантов. Но вот так разваливаться по ходу выступления, спотыкаться на каждом элементе просто недопустимо! Спортсмен в любой ситуации (если речь не идёт о травме), обязан держать себя в руках и «на зубах» докатывать программу. В Милане Станислава не боролась. По крайне мере, так казалось со стороны. Мышечная память

И тут сразу же напрашивается сравнение с ученицами Тутберидзе. Они, как никто в мире, умеют выходить из любых ситуаций. Умение перестраиваться по ходу программы, кажется, заложено в крови у подопечных Этери Георгиевны. Достигается это адской работой на тренировках, многократными прогонами программ и постоянным повтором прыжков. Поэтому Медведева и Загитова и исполняют на открытых тренировках по пять-шесть тройных прыжков подряд. Таким образом закладывается мышечная память, и элементы по ходу выступления делаются на автомате.

Три сантиметра роста Вспомните, как вытаскивала Евгения Медведева прыжок за прыжком на Олимпиаде. Вспомните её опустошённый взгляд после короткой программы в командном турнире. Она отдала всю себя на льду, не допустив ни единой помарки. И это спортсмен с большой буквы. А как Алина Загитова сумела перенести прыжок в произвольной программе после помарки на ритбергере на Играх?

В Милане Алина тоже боролась, до последнего боролась. Она падала, вставала, падала и вновь поднималась. Просто сил уже ни на что не осталось.

В эфире «Первого канала» Татьяна Тарасова сказала, что Загитова после Олимпиады выросла на три сантиметра. Всего за месяц! Это не могло не сказаться на координации. Что бы ты ни делал, с переходным возрастом так просто не справиться. Организм возьмёт своё. Просто все предполагали, что с Алиной это произойдёт чуть позже — в межсезонье или в следующем году. Но гигантская усталость, свалившаяся популярность и высокое давление ускорили процесс. Организм не выдержал стресса и в последний момент дал сбой.

Не припомню, чтобы Загитова так много падала. Вероятно, олимпийская чемпионка сама не предполагала, что может рассыпаться в один миг. Оттого и эти слёзы сразу после проката. Мы забываем, что ей всего 15 лет. Вспомните хотя бы, что стало с Юлией Липницкой после золота в командном турнире в Сочи… А что Медведева?

И тут мы вновь возвращаемся к разговору о цене победы в столь юном возрасте. Евгения Медведева, обыгрывавшая всех на протяжении двух сезонов, в олимпийский сезон получила стрессовый перелом кости стопы во многом из-за огромных нагрузок. Она нечеловеческими усилиями пережила Олимпиаду, взяв на ней два серебра. Сейчас Медведева залечивает травму и обещает кататься ещё долго. Но будет ли так?

Совсем не уверена. После подобных повреждений со спортом либо заканчивают, либо возвращение затягивается на долгое время. Такие травмы заживают очень медленно, а любая серьёзная нагрузка может вызвать рецидив. И нужно ли Жене в очередной раз жертвовать своим здоровьем ради ещё одного титула чемпионки мира? Два золота у неё уже есть.

Глядя на российских юниорок, которые прыгают четверные тулупы и тройные аксели, кажется, что Медведевой и в сборную скоро будет не пробиться. Похожая ситуация произошла и в японской команде. Более юная Вакаба Хигучи обошла опытную Сатоко Мияхара. Непобедимых русских нет

Не легче будет и Алине Загитовой. Где взять силы после такого марафона в олимпийский сезон? Только кажется, что все эти каскады лутц-ритбергер даются легко. В моральном плане тоже будет тяжело. Аделина Сотникова после Сочи обещала долго выступать, хотела выиграть чемпионат мира, но свалившаяся популярность после олимпийского золота заставила на время пересмотреть приоритеты. А потом поезд ушёл.

Это был ужасный чемпионат мира для любителей женского одиночного фигурного катания в России. Мир убедился, что непобедимых русских — нет, и что конвейер из юниорок иногда даёт сбой. Нам лишь остаётся ждать новую звёздочку, которой вот-вот исполнится 15 лет. А потом всё повторится вновь.

Так успех это или трагедия?