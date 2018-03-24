Каролина Костнер: «Можно заметить усталость у всех фигуристок. Мы все люди»

Итальянская фигуристка Каролина Костнер после чемпионата мира в Милане отметила, что разочарована результатом и посетовала на усталость. По словам 31-летней спортсменки, она пока не собирается принимать решение по поводу продолжения карьеры.

Напомним, Костнер лидировала после короткой программы, однако падения в произвольной отбросили ее на четвертое место.

— Можно заметить усталость у всех фигуристок. Мы все люди. Мы переживаем, выходя на лед. Волнение говорит о том, насколько это важно для нас. Вы понимаете, сколько работы вложено в эти выступления, — цитирует Костнер AP.