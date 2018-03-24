Ещё
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой на ЧМ 

Дни.ру 2 часа назад
Обладательница олимпийского золота Алина Загитова полностью провалила произвольную программу на чемпионате мира в Италии. Специалисты попытались понять, что же помешало спортсменке.
Юная чемпионка по результатам двух прокатов смогла занять лишь пятое место. Причиной тому стало неудачное выступление в произвольной программе — 15-летняя Загитова упала три раза за несколько минут.
Прославленный тренер Татьяна Тарасова объяснила провал фигуристки. По ее словам, виной тому оказался стремительный рост спортсменки.
"С момента Олимпийских игр она выросла на три сантиметра. Она этого не понимает, но никакого пубертата нет — просто нужно поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за ростом и теряется координация", — заявила она.
Тарасова считает, что Алина была готова — об этом говорит блестяще проведенная разминка.
"Но Загитова не привыкла падать — не привыкла, что ей что-то неудобно. У нас в сборной говорят: Алинку разбуди ночью, привези в другой город, она наденет коньки и будет прыгать-прыгать-прыгать и всех перепрыгает", — цитирует наставницу Sports.ru.
Прокомментировал поражение и один из тренеров спортсменки Даниил Глейхенгауз. Он считает, что Загитова станет сильнее после провала.
"Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира", — попытался оправдать спортсменку он.
Наставник добавил, что прокат будут долга анализировать, и этот опыт поможет Загитовой в будущем.
Напомним, что золото на чемпионате мира по фигурному катанию досталось канадке Кэйтлин Осмонд. Компанию на пьедестале ей составили спортсменки из Японии: серебряная медаль у Вакабы Хигути, бронзовая — у Сатоко Мияхары. Итальянка Каролина Костнер, которая заняла первое место после короткой программы, стала четвертой.
Дни.ру: последние новости
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой на ЧМ Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира Татьяна Навка рассказала о жуткой трагедии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ76
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян137
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ75
Тренер объяснил провал Загитовой на ЧМ24
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение