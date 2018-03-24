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Мария Бутырская: «Первая ошибка Загитовой повлияла на весь прокат»
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Мария Бутырская: «Первая ошибка Загитовой повлияла на весь прокат» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отметила, что Алину Загитову нельзя ругать за падения во время произвольной программы на чемпионате мира в Милане. Олимпийская чемпионка в итоге заняла пятое место. — Впервые с 2013 года российские девушки остались без медалей на крупном турнире. Что скажете? — Связываю это с тем, что были Олимпийские игры, которые наши девушки выиграли. Конечно, все устали, потому что была большая эмоциональная нагрузка. После этого всегда следует сложный чемпионат. Мало времени восстановиться, поэтому ничего страшного. Олимпиада останется на всю жизнь, а эта неудача быстро забудется.
— Получается, спад естественный?
— Абсолютно. Именно на Олимпиаду все настраивались.
— Лидер россиянок Алина Загитова совершила три падения в произвольной программе. Как могли бы это прокомментировать?
— Ее ни в коем случае нельзя ругать. Наоборот. Надо поддержать. В спорте такое бывает — и чемпионы ошибаются. Самое главное — побыстрее это забыть и готовиться к следующему сезону.
— Падение в начале программы на лутце сильно повлияло на дальнейший прокат?
— Она всегда катала эту программу чисто. Наверное, для нее это был какой-то сбой. Одна ошибка влечет за собой другие. Наверное, она начала переживать, расстраиваться и потеряла концентрацию. Не надо обращать на это внимание. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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