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Ягудин поддержал ставшую пятой Загитову
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Ягудин поддержал ставшую пятой Загитову 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин выразил поддержку фигуристке Алине Загитовой, которая стала пятой по итогам чемпионата мира в Милане. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Алина, не расстраивайся! Знаю, что сезон выдался очень тяжелый", — написал Ягудин на своей странице в инстаграме. — Знаю, что очень тяжелый выдался сезон!
Ты олимпийская чемпионка! А чемпионаты мира ещё будут в твоей жизни. Мы с тобой"
Ранее причины неудачи спортсменки назвал ее хореограф Даниил Глейнхенгауз.
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