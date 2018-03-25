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Фигурист Плющенко обратился к Загитовой
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Фигурист Плющенко обратился к Загитовой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к Алине Загитовой после чемпионата мира, который прошел в Милане, сообщает ТАСС.
"Алина Загитова, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры. Обычно, выигрывая самый главный старт за четыре года, спортсмены не едут на чемпионат мира, но ты решила поехать!" — написал Плющенко в инстаграме.
Фигурист отметил, что Загитова в первую очередь человек.
"Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты не робот, ты — человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем, что невозможное возможно, и еще не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее, и мы идем на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!" — добавил Плющенко.
Ранее серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух сравнил российских фигуристок Юлию Липницкую и Алину Загитову.
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