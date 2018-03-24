В падении Загитовой обвинили Медведеву

В досадном падении Загитовой обвинили Медведеву

Известный фигурист Илья Авербух высказался о провальном прокате 15-летней Алины Загитовой на Чемпионате мира в Италии. По его словам, косвенно виновата в поражении подруги Евгений Медведева, которая не приехала на соревнования.

Спортсмен уверен, что причина поражения скорее психологическая. Он заявил, что Загитова вовсе не выглядит уставшей после Олимпиады.

Фигурист выразил мнение, что на выступлении юной чемпионки негативно сказались сразу несколько факторов.

"Один из них это то, что Алина была уже не темной лошадкой, она ехала в Милан первым номером, все ставили на ее победу. Все ждали от нее результата. Медведева пропускала эти соревнования, но Алина понимала, что все равно заочно соревнуется с Женей, ей было чего доказывать", — рассказал Авербух.

Второй причиной он считает отсутствие Медведевой на соревнованиях. Обе фигуристки практически весь сезон шли в спарринге, но в Милане Загитова оказалась совсем одна.

"У Алины случилась ситуация внутренней растерянности, ведь теперь ей уже нужно было вести пелотон за собой, а такого раньше не случалось", — объяснил фигурист.

Авербух отметил, что для 15-летней спортсменки это было очень тяжелый сезон. По его словам, в целом девушки показали достойные результаты на всех соревнованиях, передает "Спорт-Экспресс".