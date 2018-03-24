«Показала себя бойцом»: Как в РФ отреагировали на неудачу Загитовой

«Показала себя бойцом»: как в России отреагировали на неудачу Загитовой на чемпионате мира

Причиной провала Алины Загитовой в произвольной программе на чемпионате мира в Милане стало нервное перенапряжение. Такую точку зрения высказал один из её тренеров Даниил Глейхенгауз. Известный специалист Татьяна Тарасова отметила, что на выступлении Алины сказалась резкая прибавка в росте после Олимпиады. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская призвала поддержать Загитову, а Илья Авербух отметил, что Алине в Италии не хватило присутствия Евгении Медведевой

«Хотим извиниться перед болельщиками»

После победы на Олимпийских играх от Алины Загитовой на чемпионате мира в Милане ждали только первого места. Однако хрупкая девушка в Италии не справилась с давлением. Если по итогам короткой программы россиянка шла второй с хорошими шансами на золото, то в произвольной её ждал провал. Алина совершила сразу три падения и осталась без медали. Загитова в итоге заняла лишь пятое место. 15-летняя фигуристка не сдержала эмоций и плакала в объятиях тренера Этери Тутберидзе . От общения с журналистами Загитова отказалась.

Не слишком удачно выступили и другие россиянки. Мария Сотскова заняла восьмое место, а Станислава Константинова — лишь 19-е. Таким образом отечественные фигуристки впервые с 2013 года остались без наград на первенстве планеты. Победу же одержала Кейтлин Осмонд. Она стала первой фигуристкой из Канады за 45 лет, одержавшей победу на чемпионате мира.

«Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Всё-таки не будем забывать, что ей всего 15, и это её дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе Алина не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Алина станет сильнее. Какой-никакой опыт», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба ФФККР. Если сама Загитова с представителями прессы общаться не стала, то один из её тренеров Даниил Глейхенгауз извинился перед болельщиками за неудачное выступление подопечной.

«Пока трудно сказать, что сегодня случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неполучившихся элементов, это правильно — показала себя бойцом. Жаль, что не всё получилось у Маши Сотсковой. Но самое главное в этой ситуации, что наши девушки сохранили квоту в три номера на следующий чемпионат мира», — приводит слова Когана ТАСС. «В спорте такое бывает — и чемпионы ошибаются» А директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган попытался найти в неудачном выступлении девушек позитивные моменты.

«После Олимпийских игр Загитова выросла на три сантиметра. Она этого не понимает. Никакого пубертата нет. Просто надо поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мысли чуть-чуть не успевают за твоим ростом, и у тебя теряется координация. Потом мысли догоняют, спортсменка опять возвращается. И так часто бывает. На прыжки она пошла, даже не задумываясь», — сказала Тарасова в эфире Первого канала. Известный тренер Татьяна Тарасова назвала точную причину неудачи Алины. По её словам, Загитова после Олимпиады выросла сразу на три сантиметра, что негативно сказалась на её выступлении.

«Загитова потрясающе провела разминку, что говорит о том, что она была готова. На разминке не соскочило ничего. Она не привыкла падать. Как говорят у нас в сборной: Алинку ночью разбуди, привези в другой город, она наденет коньки и будет прыгать и всех перепрыгает. Чемпионат мира — непростое дело. Но такое случается у всех, у каждого спортсмена. Надо это пережить, надо тренироваться», — добавила Тарасова. Специалист отметила, что спортсменке нужно просто пережить неудачное выступление.

«Связываю неудачу с тем, что была Олимпиада, которую наши девушки выиграли. Конечно, все устали, потому что была большая эмоциональная нагрузка. После этого всегда следует сложный чемпионат мира. Было мало времени для восстановления, поэтому ничего страшного не произошло. Олимпиада останется на всю жизнь, а эта неудача быстро забудется», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс». А первая в истории России чемпионка мира у женщин Мария Бутырская заявила, что Загитова просто не восстановилась после Олимпийских игр.

«Её ни в коем случае нельзя ругать. Наоборот. Надо поддержать. В спорте такое бывает — и чемпионы ошибаются. Самое главное — побыстрее забыть данный провал и готовиться к следующему сезону. Она всегда катала эту программу чисто. Наверное, случился какой-то сбой. Одна ошибка влечёт за собой другие. Наверное, Алина начала переживать, расстраиваться и потеряла концентрацию. Не надо обращать на это внимание», — добавила Бутырская. «Причиной неудачи стала психология» Чемпионка мира отметила, что Загитову необходимо поддержать.

«Думаю, причиной неудачи Алины стала не усталость, а психология. Сказались несколько факторов. Один из них: Алина была уже не темной лошадкой, она ехала в Милан первым номером, все ставили на её победу. Все ждали от неё результата. Медведева пропускала эти соревнования, но Алина понимала, что всё равно заочно соревнуется с Женей, ей было что доказывать», — цитирует Авербуха «Р-Спорт». А чемпион мира и известный хореограф Илья Авербух отметил, что Загитова не справилась с ролью главного фаворита.

«Алина и Женя шли весь сезон в некоем спарринге. Алина была прикрыта Женей по всем фронтам, в том числе и с точки зрения мотивации — к примеру, сделать на каждой тренировке на один прыжок больше. Они, грубо говоря, ехали пелотоном, и Женя рассекала воздух, а Алина двигалась за ней. В Милане Жени не было, и у Алины случилась ситуация внутренней растерянности, ведь теперь ей уже нужно было вести пелотон за собой, а такого раньше не случалось», — отметил Авербух. Также на выступлении Загитовой, по мнению чемпиона мира, негативно сказалось отсутствие Евгении Медведевой.

«Все мы должны поддержать Алину. Это очень сложный сезон огромной нервотрепки. И наши девушки прошли его блестяще. Алина выиграла все старты до чемпионата мира, Женя Медведева сражалась и тоже побеждала на турнирах. Всё это было, конечно, изматывающе, и они чуть-чуть недотянули», — подчеркнул он.