Фигуристка Пападакис рассказала, какие предприняла меры, чтобы на ЧМ не повторился инцидент с расстегнувшимся платьем

Французская фигуристка Габриэлла Пападакис рассказала, какие предприняла меры, чтобы инцидент с расстегнувшимся во время короткого танца на Олимпийских играх платьем не повторился на чемпионате мира в Милане. «После Игр я летала в Монреаль. Исправила кое-что в платье, чтобы знать наверняка, что оно не сможет расстегнуться… И оно не расстегнулось. Это правда, что сразу после того эпизода на Олимпиаде я сказала себе: „Уф, это здорово, оно ещё на мне“. Много размышляла о том, что произошло», — приводит слова Пападакис Eurosport

Во время выступления в коротком танце на Олимпиаде в Пхёнчхане у Пападакис обнажилась грудь, что не помешало паре показать второй результат.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец с мировым рекордом на ЧМ в Милане.