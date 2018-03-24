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Фигуристка Пападакис рассказала, какие предприняла меры, чтобы на ЧМ не повторился инцидент с расстегнувшимся платьем
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Фигуристка Пападакис рассказала, какие предприняла меры, чтобы на ЧМ не повторился инцидент с расстегнувшимся платьем 

RT на русском 1 час назад
Французская фигуристка Габриэлла Пападакис рассказала, какие предприняла меры, чтобы инцидент с расстегнувшимся во время короткого танца на Олимпийских играх платьем не повторился на чемпионате мира в Милане. «После Игр я летала в Монреаль. Исправила кое-что в платье, чтобы знать наверняка, что оно не сможет расстегнуться… И оно не расстегнулось. Это правда, что сразу после того эпизода на Олимпиаде я сказала себе: „Уф, это здорово, оно ещё на мне“. Много размышляла о том, что произошло», — приводит слова Пападакис Eurosport.
Во время выступления в коротком танце на Олимпиаде в Пхёнчхане у Пападакис обнажилась грудь, что не помешало паре показать второй результат.
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец с мировым рекордом на ЧМ в Милане.
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