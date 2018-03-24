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Сборная России обеспечила максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ
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Сборная России обеспечила максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России обеспечила себе максимальную квоту в мужском одиночном катании по результатам чемпионата мира 2018 года. Таким образом, на чемпионате мира в 2019 году смогут выступить три российских спортсмена.
В субботу проходят соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Милане. Для получения максимальной квоты на следующий чемпионат мира сумма мест двух лучших фигуристов команды не должна превышать 13. Россиянин Михаил Коляда не опустится ниже третьего места, его соотечественник Дмитрий Алиев — ниже седьмого.
Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта. Следующий чемпионат мира пройдет в марте 2019 года в японской Сайтаме.
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