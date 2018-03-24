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Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане
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Коляда завоевал бронзу чемпионата мира, Чен выиграл золото 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТАСС
Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Михаил Коляда занял третье место на чемпионате мира в Милане.
23-летний российский фигурист получил от судей 172,24 балла за произвольную программу и по сумме двух баллов занял третье место, пропустив вперед японца Шома Уно, который был пятым после короткой программе.
Чемпионом мира впервые в своей карьере стал 18-летний американец Натан Чен, опередивший Уно на 47,63 балла.
Отметим, что Коляда впервые в своей карьере вошел в тройку лучших на чемпионате мира.
Еще один российский фигурист — Дмитрий Алиев — поднялся с 13-го на седьмое место.
Милан (Италия)
Чемпионат мира
Мужчины
1. Натан Чен (США) — 321,40  2. Шома Уно (Япония) — 273,77  3. Михаил Коляда (Россия) — 272,32…
7. Дмитрий Алиев (Россия) — 252,30
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