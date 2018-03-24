Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане

Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Михаил Коляда занял третье место на чемпионате мира в Милане.
23-летний российский фигурист получил от судей 172,24 балла за произвольную программу и по сумме двух баллов занял третье место, пропустив вперед японца Шома Уно, который был пятым после короткой программе.
Чемпионом мира впервые в своей карьере стал 18-летний американец Натан Чен, опередивший Уно на 47,63 балла.
Отметим, что Коляда впервые в своей карьере вошел в тройку лучших на чемпионате мира.
Еще один российский фигурист — Дмитрий Алиев — поднялся с 13-го на седьмое место.
Милан (Италия)
Чемпионат мира
Мужчины
7. Дмитрий Алиев (Россия) — 252,30