Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане

Коляда завоевал бронзу чемпионата мира, Чен выиграл золото

Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Михаил Коляда занял третье место на чемпионате мира в Милане

23-летний российский фигурист получил от судей 172,24 балла за произвольную программу и по сумме двух баллов занял третье место, пропустив вперед японца Шома Уно, который был пятым после короткой программе.

Чемпионом мира впервые в своей карьере стал 18-летний американец Натан Чен , опередивший Уно на 47,63 балла.

Отметим, что Коляда впервые в своей карьере вошел в тройку лучших на чемпионате мира.

Еще один российский фигурист — Дмитрий Алиев — поднялся с 13-го на седьмое место.

Чемпионат мира

Мужчины

7. Дмитрий Алиев (Россия) — 252,30