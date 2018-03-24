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Тарасова посоветовала Загитовой поменьше есть
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Тарасова посоветовала Загитовой поменьше есть 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом она рассказала в эфире Первого канала, ее цитирует ТАСС.
"После Олимпийских игр Загитова выросла на три сантиметра. Она этого не понимает. Никакого пубертата нет. Просто надо поменьше есть.
Когда ты вырастаешь, мысли чуть-чуть не успевают за твоим ростом, и у тебя теряется координация. Потом мысли догоняют, спортсменка опять возвращается. И так часто бывает", — сказала Тарасова.
Она отметила, что чемпионат мира — сложный турнир.
"Но такое бывает у всех, у каждого спортсмена. Надо это пережить, надо тренироваться", — добавила Тарасова.
Загитова по итогам выступления на мировом первенстве осталась без медали, став пятой.
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