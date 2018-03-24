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Татьяна Тарасова про выступление Загитовой: «Ей нужно поменьше есть»
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Татьяна Тарасова про выступление Загитовой: «Ей нужно поменьше есть» 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«С момента Олимпийских игр она выросла на три сантиметра. Она этого не понимает, но никакого пубертата нет — просто нужно поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за ростом и теряется координация», — заявила Тарасова в эфире «Первого канала», добавив, что Алине необходимо «пережить» это поражение и снова «покорить лёд». Именно в этом умении справиться с «падением», по мнению тренера, и состоит «залог величия».
Отметим, что в субботу, 24 марта, 15-летняя фигуристка трижды упала во время исполнения произвольной программы. В связи с потерей преимущества спортсменка опустилась со второй строчки на пятую в рейтинге. Данная неудача скорее является для девушки исключением. На счету Загитовой уже есть множество побед в престижных соревнованиях. Так, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в этом году она выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях и серебряную в командном турнире.
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