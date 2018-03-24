ЧМ по фигурному катанию 2018. Мужчины. Результаты. Коляда завоевал медаль

Конкуренты со сложными программами падали и падали, а Коляда с более простой выступил достойно и завоевал бронзу на чемпионате мира.

Татьяна Тарасова после завершения короткой программы у мужчин говорила, что у Михаила Коляды девичья программа, не позволяющая побеждать. Известный тренер, конечно, несколько преувеличила, но её главная мысль понятна — соперники делают значительно более сложные элементы по сравнению с первым номером сборной России. Однако на чемпионате мира 2018 в Милане всё решила не столько сложность, сколько стабильность. Коляда показал, что он может кататься спокойно и уверенно, если захочет. И доказательство тому — бронза чемпионата мира.

Рывок на седьмое место

Первым из россиян на лёд вышел Дмитрий Алиев . Неудачный результат по итогам короткой программы, конечно, спортсмену уверенности в своих силах не добавлял, зато снимал груз ответственности. Прокат произвольной у Дмитрия получился более чем достойным — 170,15 и как оказалось, шестое место среди всех участников. По сумме Алиев в итоге оказался седьмым — отличный результат для дебютного чемпионата мира. Не хуже выступили Денис Васильев из Латвии и Алексей Быченко из Израиля, по сумме Алиева опередившие. Так получилось, что Быченко сохранял шансы на медаль вплоть до выхода на лёд последнего фигуриста.

Но всё самое интересное началось в заключительной разминке, где намечался настоящий парад четверных прыжков. Канадец Киган Мессинг вступил в борьбу первым, однако исполнить все запланированные элементы не сумел: срыв четверного тулупа стал далеко не единственным проколом канадского спортсмена. Судьи ошибки Мессингу не простили: поставили лишь 159,30 балла, которые отправили его на промежуточное пятое место, готовое превратиться в десятое.

Слишком скользкий лёд Японец Сома Уно, выступавший следом за канадцем, начала свою произвольную программу с двух падений. Прийти в себя после столь неприятного старта было непросто, однако Уно, собрался и завершил прокат достойно, даже пережив третье падение на лёд. На морально-волевых Сома исполнял сложнейшие прыжки во второй половине программы, за что получил от судей незапланированные надбавки. Результат получился лучшим по итогам дня, однако ошибки японца, конечно, оставляли шансы на успех его соперникам в борьбе за награды.

Но, например, китаец Боян Цзинь не торопился ими воспользоваться — упал с четверного лутца в самом начале своего проката и ударился о борт арены. К этому падению в ближайшие две минуты добавилось ещё четыре! Миланский лёд для Цзиня оказался очень скользким, а оценка за технику неприлично скромной, учитывая, что фигурист планировал исполнить четыре четверных — 71,62. Китаец понимал, что провалил всё, а потому даже особо не горевал — улыбался, уходя со льда. От судей он получил 127,56 балла — это предпоследний результат в произвольной программе.

Американцы решили судьбу русской медали

Четвёртым в заключительной разминке выступал Михаил Коляда. Проблемы соперников открывали ему путь к медали чемпионата мира — всё было в его собственных руках. В короткой программе Михаил не стал рисковать и не делал четверной лутц. В произвольной так упрощать программу, конечно, было нельзя — по плану в ней было три четверных. С двух Михаил упал, но тулуп в четыре оборота с большим трудом всё-таки вытащил. Было видно, как российский фигурист боролся и старался, не расклеивался после неудачных, но его техническая оценка оказалась почти на десять баллов меньше, чем у японца Уно — 86,12. Россиянин по сумме двух программ совсем чуть-чуть проиграл Соме и вверил судьбу своей медали двум американцам.

Винсент Чжоу , приятно удививший в короткой программе, готовился показать класс и в произвольной — заявил пять четверных прыжков! Исполнил, правда, только лутц и тулуп во второй половине программы. В концовке американце бросился спасать оценку, набирать баллы, переставляя прыжки, однако вместо этого только падал и падал. Всё, конечно, было не так плохо, как у бедного Цзиня, но 138,46 и место во втором десятке по сумме — это катастрофа для американца и радость для Михаила Коляды, который мог готовиться к награждению.