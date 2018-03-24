Фигуристка Евгения Медведева выйдет на лед в японском шоу

По словам спортсменки, номер поставлен без прыжков и почти без вращений.

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила о своем возвращении на лед. Спортсменка рассказала, что примет участие в шоу в Японии, которое пройдет в конце марта.

— В конце марта я улетаю на шоу в Японию. Номер поставлен без прыжков, почти без вращений, исключено практически все. Номер очень оригинальный, на него будет интересно посмотреть, — пояснила Евгения Медведева.

Она объяснила, что врачи запретили ей кататься с полной нагрузкой до 8 мая. Фигуристка также отметила, что хирургическое вмешательство не понадобится. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане ранее приняла решение о том, что пропустит чемпионат мира из-за травмы стопы, которая произошла в начале сезона, отмечает ТАСС

— Я весь сезон не обращала внимание на повреждения. Но когда после Олимпийских игр не смогла наступить на ногу, то подумала, может быть это знак, чтобы восстановиться, — объяснила Евгения Медведева

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