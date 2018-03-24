Флешмоб в честь Загитовой: падают все, побеждает Чен

Флешмоб в честь Загитовой на ЧМ по фигурному катанию: падают все, побеждает Чен

Чемпионом мира в мужском одиночном катании стал в субботу 18-летний американский фигурист Натан Чен . Показав в произвольной программе лучший результат сезона в мире, он опередил вице-чемпиона Олимпийских игр-2018 японца Сёму Уно на 47,63 балла.

Праздник случился и на "российской улице": Михаил Коляда стал третьим, Дмитрий Алиев — седьмым, и этими результатами фигуристы впервые за много лет обеспечили России максимальное количество квот (три) на следующем мировом первенстве.

Ва-банк или малой кровью?

ЧП, случившееся накануне с россиянкой Алиной Загитовой, сумевшей показать в произвольной программе женского одиночного катания лишь седьмой результат, сделало крайне актуальным вопрос: как вообще нужно готовиться к послеолимпийским мировым первенствам, учитывая, что они проводятся спустя месяц после главного старта четырехлетия — как раз в тот период, когда олимпийское "послевкусие" накрывает спортсмена с максимальной силой.

Стоит ли, например, облегчать прыжковый набор? Если посмотреть на Михаила Коляду, короткую программу которого известный тренер Татьяна Тарасова назвала в порыве эмоций девичьей, то, безусловно, стоило: благодаря этому петербургский фигурист завоевал в Милане малую серебряную медаль.

А Дмитрия Алиева, оставившего в короткой программе четверной лутц, но не сделавшего тулуп, стремление к максимально возможной сложности утянуло аж на 13-е место, откуда ученик Евгения Рукавицына доблестно выбирался в субботу. И выбрался, кстати, благодаря той же самой сложности — трем четверным прыжкам.

Или взять Цзинь Бояна : китаец заявил в произвольной программе четыре четверных прыжка, а получилось в результате примерно как у Алины Загитовой в ее первом финале: с первого прыжка фигурист упал, въехав в борт, и просто перестал контролировать ситуацию — завалы понеслись, как снежный ком с горы.

Свой мировой рекорд победитель предолимпийского чемпионата четырех континентов все-таки установил, правда, относился он к разряду курьезных: Цзинь Боян стал первым в мире фигуристом, заработавшим за прокат девять штрафных баллов на турнире такого уровня. Это стало следствием не слишком давних изменений в правилах судейства: за первые два падения с результата спортсмена снимают по одному баллу, за два последующие — по два, далее штраф вырастает до трех.

Ненужный чемпионат

Отчаянная и, увы, большей частью безуспешная борьба с собой очень многих фигуристов топ-уровня заставила известного в спортивном мире менеджера Ари Закаряна сказать, что, на его взгляд, послеолимпийские чемпионаты мира стоит вообще отменить, поскольку очевидно, что они никому неинтересны. В подтверждение своих слов Закарян привел отсутствие на комментаторских позициях сколь-нибудь серьезных специалистов.

"Даже российское телевидение, насколько могу судить, не проявляет к этим соревнованиям большого интереса", — заключил он.

С другой стороны, не случись чемпионата мира в Милане вообще, мир лишился бы поистине уникальных моментов. Например, фантастической, с мировым рекордом, победы немецкой пары Алены Савченко /Брюно Массо в парном катании. Или столь же прекрасного выступления в короткой программе пятикратной чемпионки Европы итальянки Каролины Костнер , малое золото которой не сумел затмить для итальянцев даже проваленный фигуристкой произвольный прокат. Или победы Натана Чена, второй раз в истории исполнившего в финале шесть четверных прыжков.

Впрочем, победе Чена еще было только суждено случиться…

Сильнейшая разминка, в которой столь обескураживающе откатался Цзинь Боян, началась с того, что канадец Киган Мессинг не сумел превзойти сумму баллов, которую в предыдущей разминке набрал "ноунэйм" японской команды Кадзуки Томоно, для которого старт в Милане стал дебютом за национальную сборную. Так что первым, кто восстановил статус-кво, стал Уно, который выступал с незалеченной травмой ноги, но как настоящий японец ни на йоту не облегчил свою программу даже после того, как упал с двух первых четверных — риттбергера и флипа.

Алина, мы с тобой!

Вся эта сильнейшая разминка оказалась трагичной и одновременно нелепой, словно ее участники сговорились провести своеобразный флешмоб в поддержку Загитовой. Для завершения картины не хватало только футболок с надписью "Алина, мы с тобой!", надетых поверх костюмов. Уно получил четыре балла штрафа за падения, столько же заработал американец Винсент Чжоу , который вдобавок к трем падениям еле устоял на флипе, приземлил на две ноги лутц, чуть не кувыркнулся с сальхова, подставив руки, и сделал кучу других помарок.

В этой же компании "ошибочников" оказался Коляда: он упал с четверного лутца, с трудом выехал на приземлении с тулупа, а на втором тулупе снова оказался на льду. Двойной риттбергер вместо тройного стоил фигуристу серебряной медали. То, что при таком катании Михаил все же сумел зацепиться за бронзу, было уже праздником. Тем более уже было ясно, что два российских парня, несмотря на все их ошибки, выполнили возложенную на них задачу-максимум: завоевали три лицензии на следующий сезон.

Стратегия вопреки

Чен вышел на лед последним, когда на трибунах впору было заключать пари на количество падений: когда начинает сыпаться вся группа, цепная реакция так или иначе затрагивает всех, кто в ней находится. Фигурист мог себе позволить отказаться от доброй половины своих четверных прыжков. Мог вообще не сделать ни одного и все равно остался бы первым — оценочная планка, которую ему предстояло превзойти, совершенно не требовала приложения чрезмерных сил. Но американец поступил вопреки всему. Свои четверные он исполнял по-школьному аккуратно и как-то даже буднично: лутц, флип в каскаде, еще флип, тулуп, тулуп в каскаде, сальхов…

Когда на табло загорелся совершенно невероятный — выше олимпийского, с которым Чен выиграл в Пхенчхане произвольную программу — результат 219,46 балла (рекорд сезона и вторая сумма баллов в мире), тренер чемпиона Рафаэл Арутюнян сказал, приняв поздравления: "Когда спортсмен попадает в подобную ситуацию, ему все начинают говорить: "Зачем ты делаешь шесть четверных? Сделай три и всех обыграешь!" Нам с Натаном вообще неважно, кто как катается. Важно, что у нас запланировано. Запланировано шесть четверных? Значит, нужно выходить и их делать".