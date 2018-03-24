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Французские фигуристы установили два новых мировых рекорда
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Французские фигуристы установили два новых мировых рекорда 

Говорит Москва 1 час назад
Как передаёт РИА Новости, за произвольный танец они получили 123,47 балла, набрав в итоге 270,2. Днём ранее они же обновили мировой рекорд в коротком танце.
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