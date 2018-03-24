Степанова и Букин стали седьмыми на ЧМ

Фигуристы Степанова и Букин отдали все силы на ЧМ, но выступили ниже ожиданий

Российская танцевальная пара фигуристов Александра Степанова Иван Букин , ставшие седьмыми по итогам чемпионата мира в Милане, отдали в произвольной программе все силы, но оценки пока все равно не соответствуют их ожиданиям. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.

"Сегодня нам было эмоционально тяжело, шла внутренняя борьба между желанием чисто откатать и выдать эмоции, все— таки это прокат в завершении очень непростого сезона. Нам хотелось, чтобы нас наконец оценили, — рассказал Букин. — Мы все-таки получили лучший результат в сезоне, но хотелось большего — бороться, выступать, биться в конкуренции". "Тяжело, когда ты опустошаешься, выжимаешь себя до конца, а выходит — не доработал. Конечно, это расстраивает", — отметила Степанова. Александра Степанова и Иван Букин по сумме двух программ набрали 184,01 балла. Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон , которые установили мировой рекорд — 207,20 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье — канадцы Кейтлин Уивер Эндрю Поже (192,35).

Спортсмены отметили поддержку близких людей и во время прокатов, и дома — до старта чемпионата мира. "Здесь посреди программы раздался крик "давай", это мой папа — он всегда мне кричит, когда я выступаю, это безумно мне помогает, открывается второе дыхание. Ирина Владимировна [Жук, тренер спортсменки] тоже может посреди программы закричать — ты как будто отдохнул и дальше поехал! Наверное, действительно с этим криком тебе передается энергетика человека, который тебя искренне поддерживает", — рассказала Степанова.

Дуэт не получил приглашения на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, для Степановой и Букина чемпионат мира в Милане стал главным стартом сезона.