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Степанова и Букин стали седьмыми на ЧМ
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Фигуристы Степанова и Букин отдали все силы на ЧМ, но выступили ниже ожиданий 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская танцевальная пара фигуристов Александра Степанова и Иван Букин, ставшие седьмыми по итогам чемпионата мира в Милане, отдали в произвольной программе все силы, но оценки пока все равно не соответствуют их ожиданиям. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.
Александра Степанова и Иван Букин по сумме двух программ набрали 184,01 балла. Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд — 207,20 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье — канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35).
"Сегодня нам было эмоционально тяжело, шла внутренняя борьба между желанием чисто откатать и выдать эмоции, все— таки это прокат в завершении очень непростого сезона. Нам хотелось, чтобы нас наконец оценили, — рассказал Букин. — Мы все-таки получили лучший результат в сезоне, но хотелось большего — бороться, выступать, биться в конкуренции".
"Тяжело, когда ты опустошаешься, выжимаешь себя до конца, а выходит — не доработал. Конечно, это расстраивает", — отметила Степанова.
Спортсмены отметили поддержку близких людей и во время прокатов, и дома — до старта чемпионата мира. "Здесь посреди программы раздался крик "давай", это мой папа — он всегда мне кричит, когда я выступаю, это безумно мне помогает, открывается второе дыхание. Ирина Владимировна [Жук, тренер спортсменки] тоже может посреди программы закричать — ты как будто отдохнул и дальше поехал! Наверное, действительно с этим криком тебе передается энергетика человека, который тебя искренне поддерживает", — рассказала Степанова.
Дуэт не получил приглашения на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, для Степановой и Букина чемпионат мира в Милане стал главным стартом сезона.
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