Горшков рад, что российские фигуристы вернули максимальную квоту на ЧМ в мужском катании

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова /. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рад, что отечественные спортсмены вновь завоевали максимальную квоту на чемпионат мира в мужском одиночном катании. Об этом он сказал ТАСС.

На чемпионате мира, который проходит в Милане, россияне Михаил Коляда Дмитрий Алиев заняли третье и седьмое место соответственно. Результаты позволили обеспечить сборной России максимальную квоту (три спортсмена) на следующий чемпионат мира.

"Ребятами доволен — медали у нас не было семь лет, в последний раз это случилось на чемпионате мира 2011 года в Москве, и теперь наконец у нас выступят три участника, даже не вспомню, когда это было в последний раз. Серебряная медаль, кстати, была близка, всегда хочется большего, но надо быть реалистами, ребята боролись, второе место Миши после короткой программы стоило немало. Пусть не все удалось, но оба боролись — это самое ценное. У Димы Алиева не получилась короткая программа, но он на пять позиций поднялся в произвольной", — подвел итоги выступления мужчин Горшков.

В женском одиночном катании российские спортсменки остались без медалей впервые с 2013 года: олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова стала пятой, Мария Сотскова — восьмой, Станислава Константинова — 19-й. «Всерьез воспринимать эту ситуацию не хотелось бы, — отметил Горшков. — Станислава Константинова здесь дебютировала и выступала сразу после юниорского чемпионата мира, Маша Сотскова допустила ошибку, но она выступила на своем уровне — на Играх она тоже была восьмой».

"Видел тренировки Алины [Загитовой] — она не допускала ни одной ошибки, и что произошло здесь, надо разговаривать с тренером. На мой взгляд, Алина просто устала. Основная подготовка, пик ее формы, настроя были на Олимпийских играх. Сейчас наступил определенный спад: столько удерживать форму невозможно, тем более, что она в этом сезоне не проиграла ни одного старта [до чемпионата мира]", — считает Горшков.