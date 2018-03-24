Букин: Показали лучший результат в сезоне, но хотелось большего

«Очень тяжело эмоционально было выступать. Это завершение тяжелого сезона. Хотелось откататься чисто и на эмоциях, чтобы получить достойные оценки.

Мы в итоге установили лучший результат в сезоне, но хотелось большего. Есть желание бороться, выступать и конкурировать.

Накануне мы допустили очень глупую ошибку в коротком танце. Но она бы нас не спасла, как мы видим», — рассказал Букин Sportbox.ru.