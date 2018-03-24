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Букин: Показали лучший результат в сезоне, но хотелось большего
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Букин: Показали лучший результат в сезоне, но хотелось большего 

LiveSport.Ru 45 минут назад
Российский фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал свое выступление на чемпионате мира-2018 в Милане (7-е место).
«Очень тяжело эмоционально было выступать. Это завершение тяжелого сезона. Хотелось откататься чисто и на эмоциях, чтобы получить достойные оценки.
Мы в итоге установили лучший результат в сезоне, но хотелось большего. Есть желание бороться, выступать и конкурировать.
Накануне мы допустили очень глупую ошибку в коротком танце. Но она бы нас не спасла, как мы видим», — рассказал Букин Sportbox.ru.
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