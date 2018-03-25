Иван Букин: Хотелось большего — бороться, выступать, биться в конкуренции (видео)

Российская танцевальная пара фигуристов Александра Степанова и Иван Букин, ставшие седьмыми по итогам чемпионата мира в Милане, отдали в произвольной программе все силы, но оценки пока все равно не соответствуют их ожиданиям. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.

Степанова и Букин по сумме двух программ набрали 184,01 балла. Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд — 207,20 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье — канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35).

"Сегодня нам было эмоционально тяжело, шла внутренняя борьба между желанием чисто откатать и выдать эмоции, все— таки это прокат в завершении очень непростого сезона. Нам хотелось, чтобы нас, наконец, оценили, — рассказал Букин. — Мы все-таки получили лучший результат в сезоне, но хотелось большего — бороться, выступать, биться в конкуренции".

"Тяжело, когда ты опустошаешься, выжимаешь себя до конца, а выходит — не доработал. Конечно, это расстраивает", — отметила Степанова.

Спортсмены отметили поддержку близких людей и во время прокатов, и дома — до старта чемпионата мира. «Здесь посреди программы раздался крик „давай“, это мой папа — он всегда мне кричит, когда я выступаю, это безумно мне помогает, открывается второе дыхание. Ирина Владимировна [Жук, тренер спортсменки] тоже может посреди программы закричать — ты как будто отдохнул и дальше поехал! Наверное, действительно с этим криком тебе передается энергетика человека, который тебя искренне поддерживает», — рассказала Степанова.

Дуэт не получил приглашения на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, для Степановой и Букина чемпионат мира в Милане стал главным стартом сезона.