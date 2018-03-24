Российские фигуристы показали худший за 7 лет результат

Россия на ЧМ в Милане: худший результат с 2011 года

В Италии завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Последний комплект наград был разыгран в танцах на льду.

Скотт Мойр. Танцевальное золото ожидаемо взяли Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон , обновившие все три мировых рекорда. Интересно, поставили бы судьи французам такие же космические оценки, доедь от Пхенчхана до Милана трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Вирчу

В танцах так положено: назначили седьмыми — значит, седьмыми и будете. А восьмыми — второй наш дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро, который, наоборот, «пошел на повышение» и в сумме добавил к своим личным рекордам внушительные 7,40. С одной стороны, у России вроде как добавилась еще одна пара в мировой элите, с другой — на увеличение квоты до трех дуэтов на следующем ЧМ наши все равно не наработали.

Получилось бы с Бобровой и Соловьевым? Ох, не знаю. Танцы — дело категорически судейское…

Зато получилось у наших мужчин. В этом виде, с его четверными прыжками и довольно четкими «расценками» ставить баллы как попало куда как сложнее, и Михаил Коляда с Дмитриевым Алиевым вполне заслужили свои бронзу и седьмое место соответственно. На ЧМ-2019 у россиян впервые с 2005 года будет три одиночника, и это — бесспорно наш главный прорыв на миланском чемпионате.

А главный провал — считавшееся непробиваемым женское катание, где Алина Загитова шокирующе завалила коронную произвольную программу и стала в итоге только пятой. Похоже, наша 15-летняя олимпийская чемпионка столкнулась с проблемами физиологического роста своего юного организма. Вчера, по горячим следам, я уже касался этой темы вкратце, и она, безусловно, заслуживает отдельно-подробного обсуждения. Но, опять же, не сейчас. Обещаю на днях к ней вернуться.

Сегодня же стоит поговорить о вещи более приземленной и понятной — о составе сборной. ФФКР за последние годы приучила нас к своим взвешенным и разумным решениям на сей счет. Однако в Милане она явно попала пальцем в небо с заменой теперь уже экс-чемпионки мира Евгении Медведевой , снявшейся с турнира из-за травмы. Да, Станислава Константинова по идее имела приоритетное право на эту вакансию по результатам декабрьского чемпионата России, но то, что она показала на ЧМ, не лезет ни в какие ворота. 153 балла за две программы — это меньше, чем те же Медведева или Загитова обычно получают только за произвольную.

Ни о каком «внезапном провале» здесь говорить уже нельзя. Наоборот: кроме ЧР-2017 (кстати, домашнего, в Санкт-Петербурге) Константинова не показывала ничего выдающегося ни на одном турнире. Да вдобавок была вынуждена мчаться в Италию после юниорского ЧМ в Софии, где она заняла довольно скромное четвертое место. Результат — на миланском табло. 19-е место.

И не надо тут ссылаться на пресловутый спортивный принцип. Федерация в свое время сама настояла на своем праве выбирать в подобных случаях третью участницу на свое усмотрение, но сейчас почему-то этим правом пользоваться не стала. Возможно, просто подумали — какая разница. Мол, Загитова выиграет все равно, а как там будет ниже, никого не заинтересует.

Загитова, однако, не выиграла. И вместо всеобщего ликования мы получили лишний повод присмотреться как раз к тому, что «пониже». Я понимаю, что задним умом крепки все, но сейчас очевидно: вместо Константиновой кататься в Милане должна была другая фигуристка. Например, Полина Цурская , личный рекорд которой по сумме, установленный в этом сезоне, равен 210,19. Вчера это была бы бронзовая медаль.

Да, это не дважды два, а довольно сложная история, простых рецептов на все случаи в которой не бывает. Например, в мужском катании мы имеем столь же свежий обратный пример: Дмитрий Алиев , которого на отборочно-декабрьском ЧР вроде как «вытащили в сборную благодаря политике и судьям», сегодня в Италии чисто прыгнул три четверных и имеет прекрасные перспективы на новый олимпийский цикл. То есть, с этим парнем в ФФКР, похоже, попали в яблочко.

Зато с Константиновой — не попали. Сильно, можно даже сказать, позорно. И очень хотелось бы дальше таких позоров избегать.

Так или иначе, чемпионат завершен. Россия осталась без золота впервые с 2014 (тоже олимпийского) года и показала худший результат с 2011-го (тоже одна бронза и одно серебро, которое в Милане, напомню, добыли в парном катании Евгения Тарасова Владимиром Морозовым ). Хотя, если не учитывать нюансы а-ля Константинова и провал Загитовой, то все остальное — вполне нормально, по плану или даже хорошо…

Только как Загитову можно «не учитывать»? Ее не учитывать нельзя. Скорее уж — все остальное.