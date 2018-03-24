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Александра Степанова: «Нам достаточно сложно добиваться у судей расположения к себе»
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Александра Степанова: «Нам достаточно сложно добиваться у судей расположения к себе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российская фигуристка Александра Степанова после завершения чемпионата мира в Милане отметила, что вместе с Иваном Букиным они прошли этап, связанный с недопуском на Олимпиаду-2018. Также она подчеркнула, что дуэту сложно добиться расположения судей.
— Мы прошли этап, связанный с Олимпиадой, отпустили, — заявила Степанова. — На этом чемпионате мира нам очень хотелось показать себя. Но этот сезон на самом деле был трудный не только из-за Олимпиады. Просто нам достаточно сложно добиваться у судей расположения к себе, поэтому от старта к старту пытаемся доказать, показать себя, и иногда бывает тяжело чем-то удивить.
— Вам не нравятся оценки судей?
— Дело не в этом. Чтобы получать оценки выше, надо просто тренироваться больше. Значит, где-то мы недоработали и надо работать еще сильней, доказывать, показывать и не останавливаться. Думаю, мы добьемся своей цели.
Напомним, за прокат короткой программы на ЧМ спортсмены получили 74,50 балла. Судьи очень долго не выставляли оценки, а в итоге они оказались куда ниже ожидаемых. И спортсмены, и тренеры с трудом сдерживали эмоции разочарования. В итоге пара заняла седьмое место.
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