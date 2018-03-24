Ещё
Призер Игр-2002 отреагировал на критику в адрес Тутберидзе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Призер Игр-2002 отреагировал на критику в адрес Тутберидзе 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух ответил на критику в адрес Этери Тутберидзе, которая является тренером российских фигуристов Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В частности, специалистку обвиняют в том, что она заставляет спортсменок испытывать тяжелые физические нагрузки.
"Я абсолютно с этим не согласен. Та же Евгения Медведева тому свидетельство. Она катается уже три сезона, дважды выигрывала чемпионат мира, и этот сезон каталась на высочайшем уровне, чуть-чуть упустила олимпийское золото. Что касается остального, то любой тренер старается выжать из своего ученика максимум возможного на тот или иной момент. Никто не пытается стратегически копить силы. Все нападки на группу Тутберидзе неуместны, это удел слабых, которые сами не могут ничего показать", — цитирует Авербуха НСН.
Загитова выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в женском одиночном катании. Медведева стала серебряным призером в данной дисциплине.
Газета.Ru: последние новости
Медведева рассказала о выступлении на шоу в Японии без прыжков Тарасова назвала программу Коляды на ЧМ «девичьей» Тренер Загитовой объяснил неудачу спортсменки на чемпионате мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские фигуристы показали худший за 7 лет результат14
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова185
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение