Призер Игр-2002 отреагировал на критику в адрес Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух ответил на критику в адрес Этери Тутберидзе , которая является тренером российских фигуристов Алины Загитовой и Евгении Медведевой . В частности, специалистку обвиняют в том, что она заставляет спортсменок испытывать тяжелые физические нагрузки.

"Я абсолютно с этим не согласен. Та же Евгения Медведева тому свидетельство. Она катается уже три сезона, дважды выигрывала чемпионат мира, и этот сезон каталась на высочайшем уровне, чуть-чуть упустила олимпийское золото. Что касается остального, то любой тренер старается выжать из своего ученика максимум возможного на тот или иной момент. Никто не пытается стратегически копить силы. Все нападки на группу Тутберидзе неуместны, это удел слабых, которые сами не могут ничего показать", — цитирует Авербуха НСН.

Загитова выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в женском одиночном катании. Медведева стала серебряным призером в данной дисциплине.