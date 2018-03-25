Ещё
Евгений Плющенко: Загитова — не робот, а хрупкая 15-летняя девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Плющенко: Загитова — не робот, а хрупкая 15-летняя девочка 

Советский спорт 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал чемпионку Игр-2018 в Пхенчхана Алину Загитову, которая упала во время выступления на чемпионате мира в Милане.
«Девочка которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo не может быть в плохой форме! Алина, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры.
Обычно выигрывая самый главный старт за четыре года, спортсмены не едут на чемпионат мира, но ты решила поехать! Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты — не робот, ты — человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем что невозможное — возможно и еще не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее, и мы идем на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды», — написал Плющенко в инстаграме.
Девочка которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo не может быть в плохой форме!Алина @azagitova, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры, обычно выигрывая самый главный старт за 4 года спортсмены не едут на Чемпионат Мира, но ты решила поехать!Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты -не робот, ты -человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем что невозможное-возможно и ещё не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее и мы идём на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!💪🏻
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)
24 Мар 2018 в 11:23 PDT
Советский спорт: последние новости
Евгения Медведева: Периодически выхожу на лед, но очень аккуратно Илья Авербух: В произвольной программе Загитова возьмет свое Алексей Урманов: Коляда сможет побороться за золото чемпионата мира
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев жестко ответил на оскорбление грека5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас18
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл18
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение