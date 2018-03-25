Евгений Плющенко: Загитова — не робот, а хрупкая 15-летняя девочка

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал чемпионку Игр-2018 в Пхенчхана Алину Загитову , которая упала во время выступления на чемпионате мира в Милане.

«Девочка которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo не может быть в плохой форме! Алина, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры.

Обычно выигрывая самый главный старт за четыре года, спортсмены не едут на чемпионат мира, но ты решила поехать! Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты — не робот, ты — человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем что невозможное — возможно и еще не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее, и мы идем на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды», — написал Плющенко в инстаграме.

Девочка которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo не может быть в плохой форме!Алина @azagitova, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры, обычно выигрывая самый главный старт за 4 года спортсмены не едут на Чемпионат Мира, но ты решила поехать!Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты -не робот, ты -человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем что невозможное-возможно и ещё не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее и мы идём на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!💪🏻

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

24 Мар 2018 в 11:23 PDT