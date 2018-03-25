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Евгений Плющенко: «Загитова — не робот, а живой человек»
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Евгений Плющенко: «Загитова — не робот, а живой человек» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Инстаграме поддержал Алину Загитову. Вчера россиянка трижды упала во время произвольной программы и не смогла завоевать медаль на чемпионате мира, хотя после короткой она была второй.
"Девочка, которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo не может быть в плохой форме! Алина Загитова, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры, обычно выигрывая самый главный старт за 4 года спортсмены не едут на чемпионат мира, но ты решила поехать! Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты — не робот, ты — человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем, что невозможное — возможно и еще не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее, и мы идем на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!" — написал Плющенко.
Девочка которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo не может быть в плохой форме!Алина @azagitova, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры, обычно выигрывая самый главный старт за 4 года спортсмены не едут на Чемпионат Мира, но ты решила поехать!Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты -не робот, ты -человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем что невозможное-возможно и ещё не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее и мы идём на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!💪🏻
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 24 Мар 2018 в 11:23 PDT
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