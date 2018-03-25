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Великова: Загитовой стоило завершить сезон после ОИ
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Великова: Загитовой надо было завершить сезон после Олимпиады 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова в интервью "Газете.Ru" поделилась мнением о причинах неудачного выступления Алины Загитовой в соревнованиях женского одиночного катания на чемпионате мира в Милане.
"Ребенку 15 лет, а она переносит такие моральные нагрузки. Это повышенное внимание со стороны болельщиков и корреспондентов. Вся эта мишура кому угодно голову снесет. Она отойдет потихонечку, я не сомневаюсь. Просто мы не щадим наших детей. Ей бы, по-хорошему, после Олимпиады закончить сезон, а она дальше пошла выступать. К фигуристам надо относиться, как к своим родным детям, и тогда не будет таких ошибок", — сказала Великова.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова завоевала золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что 15-летняя фигуристка стала пятой на чемпионате мира в Милане.
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