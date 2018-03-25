Фигуристка Загитова после поражения на ЧМ провела на допинг-контроле более двух часов

ТАСС , 25 марта. Российская фигуристка Алина Загитова , ставшая пятой на чемпионате мира в Милане, провела после завершения соревнований на допинг-контроле более двух часов. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

15-летняя Загитова шла второй после короткой программы, уступая лидирующей на тот момент итальянке Каролине Костнер меньше балла. В пятницу в ходе произвольного проката россиянка допустила три падения и не смогла побороться за медали турнира. Победительницей чемпионата мира стала канадка Кейтлин Осмонд.

"Вы же меня знаете, если за час уложусь [на допинг— контроле], то это просто спасибо, — сказала Загитова. — Я просидела до трех ночи (соревнования закончились около 00:30 по московскому времени — прим. ТАСС), под конец успокоилась, смирилась. Потом утром встала, снова поплакала, потом стала анализировать, что слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось и почему, потом пошли с тренерами и дирекцией нашей школы погулять, они меня развеяли, я забыла все, сегодня у меня хорошее настроение".

Спортсменка считает, что причина неудачного выступления на турнире кроется не в волнении. «На Олимпийских играх у меня тоже не получился первый каскад, но я смогла собраться на второй прыжок и сделала каскад в конце, но тут получилось так, что я упала, расстроилась, а дальше у меня программа не пошла, как многие говорят, — отметила Загитова. — Нет, это не так, у меня было много опыта, что я с первых прыжков падала и докатывала чисто программу, я не могу сказать, что я расслабилась, расстроилась, руки опустились. Я как будто не каталась, как будто это был сон, я не нервничала, абсолютно не нервничала, для меня даже было шоком, что перед соревнованиями я не нервничала».

Чемпионат мира в Милане стал единственным турниром для Загитовой в сезоне (первый в карьере во взрослом катании), в котором российской фигуристке не удалось одержать победу в соревнованиях одиночниц. Ранее она побеждала на Олимпийских играх в Пхёнчхане, чемпионате Европы, на двух этапах и в финале Гран-при. На юниорском уровне спортсменка выиграла чемпионат мира, один этап и финал Гран-при.