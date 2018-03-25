Алина Загитова: «Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать…»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России рассказала о своем неудачном выступлении на чемпионате мира. Напомним, что 15-летняя россиянка трижды упала во время происзвольной программы и заняла пятое место.

Провал Загитовой и триумф Коляды. Итоги чемпионата мира

— Алина, мы немного поговорим все-таки о чемпионате мира. Понятно, что пик формы пришелся на Олимпиаду, что тебе всего 15 лет, что это твой первый взрослый чемпионат мира, и ты сказала, что спортсмены — не роботы, сезон долгий. Но ты, наверное, сама не ожидала, что так может произойти?

— Да. Не ожидала. На Олимпийских играх у меня тоже не получился первый каскад, но я смогла собраться на второй прыжок и сделала каскад в конце. Но тут почему-то, не то, что я упала, расстроилась и дальше у меня программа не пошла, как многие говорят. Нет, это не так. У меня было много опыта, что я с первых прыжков падала и докатывала чисто программу. Я не могу сказать, что я расслабилась, расстроилась и все, руки опустились. Я как будто не каталась, как будто это был сон. Я не нервничала, абсолютно не нервничала. И для меня даже было как-то шоком, как это — перед соревнованиями не нервничать? И вот в тот момент я поняла, что-то не то.

— Пустота внутри.

— Да. Физически я была готова. Мы откатывали с тренерами программы полностью, все чисто делала на тренировках здесь. Но такое бывает. Когда-нибудь это бы случилось.

— После проката произвольной программы у тебя был день до показательных, и ты, наверняка, многое обдумала?

— Это да. Я не могу описать, что у меня творилось в голове. Серьезно, как сон. Я не понимала, что происходит. Еще после выступления мне надо было сдать допинг. Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать…

— Долго сидела?

— Вы же меня знаете. Если за час уложусь, то это просто спасибо. Я просидела до трех ночи. Под конец успокоилась. Смирилась. Потом утром встала, снова поплакала. Потом, слава Богу, стала анализировать. Слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось, почему? Потом пошли с тренерами, с нашей дирекцией школы погулять. Они меня развеяли. Они знают, как это сделать. Могут где-то поругать, подбодрить, чтобы я забыла этот момент. И в принципе у них получилось. Я забыла все и сегодня у меня хорошее настроение.