Худший чемпионат мира за последние пять лет

Лучше быть и не могло

«Если оценивать чемпионат мира исходя из сохранения квот на следующий сезон, а именно такую задачу называл президент ФФККР Александр Горшков , то его можно считать удачным. В парах и женщинах у нас остаются по три вакансии, у танцоров сохранены две, а парни и вовсе смогли завоевать три. Однако общее впечатление от чемпионата все равно остается тягостным — в первую очередь из-за неудачного выступления Алины Загитовой. Падения олимпийской чемпионки в произвольной программе, в которой она судорожно пыталась догнать музыку, были сравнимы с фильмом ужасов.

Спаси Алина от падения хоть один из трех прыжков, то стоять бы ей на пьедестале с серебряной медалью — все было бы психологически легче. Как же так могло получиться? Есть комплекс причин: физический рост спортсменки, усталость от олимпийского сезона и сбившийся после возвращения из Пхенчхана график тренировок. Свою роль сыграло и отсутствие Евгении Медведевой , которая бы разделила с Алиной бремя ответственности и оттянула на себя часть внимания.

Не исключено, что в какой-то момент у Алины возник психологический барьер: ведь стартовый фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера не получился с ходу в Пхенчхане и на московском шоу чемпионов, а на чемпионате мира лутц и вовсе завершился падением. К счастью, сезон завершен, олимпийская чемпионка сможет перезарядить батарейки и решить, как ей дальше продолжать свой путь.

Девочка которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo не может быть в плохой форме!Алина @azagitova, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры, обычно выигрывая самый главный старт за 4 года спортсмены не едут на Чемпионат Мира, но ты решила поехать!Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты -не робот, ты -человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем что невозможное-возможно и ещё не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее и мы идём на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!💪🏻 Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 24 Мар 2018 в 11:23 PDT Мужской ренессанс

"Олимпийские игры принесли лидеру сборной Михаилу Коляде 'серебро' в командном турнире. И многочисленные упреки за то, что, не облегчив короткую программу, подвел команду. На чемпионате мира в Милане Миша откатал ее как раз в 'легком' варианте. И тут же прилетела жесткая характеристика: девичья программа. Потому что таковы реалии большого мужского фигурного катания: кататься надо сложно и бесстрашно. Это и называется борьбой. На чемпионате мира Коляда боролся и вознагражден за произвольную без упрощений: первая медаль России за семь лет!

По итогам чемпионата мира, а точнее, по результату выступления дебютанта Дмитрия Алиева и Михаила Коляды, на следующий год к двум сегодняшним российским участникам Олимпийских игр и чемпионата мира присоединится третий спортсмен. Россия возвращается на чемпионат мира в максимальном составе. А это значит усиление внутренней конкуренции и проверка боем самого высокого накала новых дебютантов.

Дима Алиев может себя похвалить. Первый старт, на котором он заявил в произвольной программе три четверных прыжка, и их удалось сделать. Эх, короткая программа! Потеря 10 баллов, потеря близости к пьедесталу. По итогам произвольной программы он набрал 170,15 балла. 'Эти баллы, которые получил, не то, к чему я иду. Но за сезон я ставлю себе большой жирный плюс. Это только начало следующего цикла'. Заявка серьезная.

На втором месте оказался серебряный призер Олимпийских игр Сома Уно, выступавший с травмой. А Нейтан Чен, как и на Олимпийских играх, был в своем прыжковом репертуаре: шесть прыжков в четыре оборота за одну произвольную программу. В Пхёнчхане из-за проваленной вдрызг короткой программы он остался без награды. Милан наградил высшей. Чен стал самым молодым чемпионом мира после победы в 2001 году Евгения Плющенко. И первым американским чемпионом мира после победы Эвана Лайсачека в 2009 году. И это, что называется, почувствуйте разницу: Лайсачек — без четверных прыжков, а Чен — с их полным набором.

Нейтан Чен вновь показал, как рвется в 'космос'. Наши парни — что будут работать над тем, чтобы когда-нибудь туда рвануть", — пишет журналистка "Московского комсомольца" Ирина Степанцева.

К черту спортивный принцип?

«Сегодня же стоит поговорить о вещи более приземленной и понятной — о составе сборной. ФФКР за последние годы приучила нас к своим взвешенным и разумным решениям на сей счет. Однако в Милане она явно попала пальцем в небо с заменой теперь уже экс-чемпионки мира Евгении Медведевой, снявшейся с турнира из-за травмы. Да, Станислава Константинова по идее имела приоритетное право на эту вакансию по результатам декабрьского чемпионата России, но то, что она показала на ЧМ, не лезет ни в какие ворота. 153 балла за две программы — это меньше, чем те же Медведева или Загитова обычно получают только за произвольную.

Ни о каком «внезапном провале» здесь говорить уже нельзя. Наоборот: кроме ЧР-2017 (кстати, домашнего, в Санкт-Петербурге) Константинова не показывала ничего выдающегося ни на одном турнире. Да вдобавок была вынуждена мчаться в Италию после юниорского ЧМ в Софии, где она заняла довольно скромное четвертое место. Результат — на миланском табло. 19-е место.

И не надо тут ссылаться на пресловутый спортивный принцип. Федерация в свое время сама настояла на своем праве выбирать в подобных случаях третью участницу на свое усмотрение, но сейчас почему-то этим правом пользоваться не стала. Возможно, просто подумали — какая разница. Мол, Загитова выиграет все равно, а как там будет ниже, никого не заинтересует. Загитова, однако, не выиграла.

Так или иначе, чемпионат завершен. Россия осталась без золота впервые с 2014 (тоже олимпийского) года и показала худший результат с 2011-го (тоже одна бронза и одно серебро, которое в Милане, напомню, добыли в парном катании Евгения Тарасова Владимиром Морозовым ). Хотя, если не учитывать нюансы а-ля Константинова и провал Загитовой, то все остальное — вполне нормально, по плану или даже хорошо…

Только как Загитову можно «не учитывать»? Ее не учитывать нельзя. Скорее уж — все остальное», — пишет автор «Советского Спорта» Лев Тигай.

Жалобы на судей — путь в никуда

«Последние три года после просмотра танцев на льду остается неприятный осадок. Российские пары всё никак не могут приблизиться к лидерам. Каждый год они делают шаг вперёд, но этого оказывается недостаточно. Потому что лидеры делают два, а то и три шага.

Ещё в прошлом сезоне Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью считались третьим американским дуэтом, а сегодня они берут серебро чемпионата мира, проиграв только недосягаемым Пападакис и Сизерон. А Степанова и Букин занимают седьмое место и жалуются на судейство.

Казалось бы, пример Бобровой и Соловьёва, которые постоянно были недовольны своими оценками, должен был показать, что так медали не выигрываются. Нужно прибавлять в технике, выкатывать дорожки шагов на четвёртый уровень сложности, как делают лидеры. Нужно ставить программы, от которых захватывает дух и льются слёзы.

Возможно, стоит обратиться к иностранным специалистам. Под руководством канадских тренеров Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона Вирчу и Мойер взяли второе олимпийское золото, Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат мира, а Хаббелл и Донохью серебро мирового первенства. А ведь по своим данным Степанова и Букин почти ничем не уступают выше перечисленным дуэтам.

Если мы ничего не изменим, то так и будем надеяться на попадание в первую пятёрку-десятку и уповать на ошибки конкурентов. Но так победы не придут», — резюмирует колумнистка «Чемпионата» Дарья Тубольцева

Фигурку спасут только россиянки

«Самое забавное, что Загитова даже с тремя падениями должна быть в тройке. Алина получила за компоненты жалкие 69 баллов, что на шесть меньше, чем на Олимпиаде. Получив законные 72-73, Загитова была бы сейчас второй-третьей. Даже, прости господи, Миахара получила свои 72,5 балла по второй оценке, а Алину опустили ниже 70 — цирк. Еще одно большое шапито в судейских протоколах. Судья из Японии вообще Алине за компоненты поставил 64,4. Может, уже пора что-то с судьями сделать?

О судействе можно поныть и применительно к Маше Сотсковой. Она — не великая катальщица, но если уж вы ставите Брейди Теннел 65 баллов за компоненты, то будьте любезны: ставьте остальным топам за 70. Сравнивать американку и Сотскову так же перспективно, как и саму Машу с, например, Костнер. Ну а компоненты чирлидерши Дэйлман просто оставим для рубрики «Без комментариев».

Кейтлин Осмонд выдала топ-перфоманс на фоне остальных. При фактическом отсутствии двух главных прим женской фигурки (произвольную катала не Загитова, а ее бледная тень), канадка заслуженно стала чемпионкой — хотя мы уже привыкли к иным чемпионским суммам, чем 223 балла.

Александр Петров. Но разочаровала не победительница, а, скорее, сам чемпионат мира. Чистым прокатом в десятке кроме Хигути может похвастать только Лоена Хендрикс. Медальные суммы японок тоже воображение не поражают — на двух предыдущих ЧМ с такими баллам они бы в тройку не попали. ЧМ-2018 ненадолго вернул нас в домедведевскую эпоху. Зрелище печальное, но полезное — лишний раз убедились, что развивать фигурку как вид спорта способны только российские девушки. Даже если один мировой смотр они провалили», — считает автор «Евроспорта»

От танцев хотелось бы большего

«Впервые за долгое время сборная России на чемпионате мира осталась без золота. Это не может не огорчать, но я бы выделил положительные моменты. Давно у нас не было медалей у мужчин, и бронза — это здорово. Тем более, что Коляда и Алиев решили задачу по завоеванию трех путевок на следующий чемпионат мира. Серебра в спортивных парах у нас не было четыре года, так что итоговый результат Жени Тарасовой и Володи Морозова можно считать хорошим.

Немного жаль итальянцев Капеллинни и Ланотте, которым не хватило совсем чуть-чуть до третьего места. Они же завершают карьеру и хотели попрощаться с домашней публикой призовым местом. Но я также очень рад за канадскую пару Кэтлин Уивер и Эндрю Поже . Мы с Ксенией четыре года ставили программы у Николая Морозова , а последний год работали с Паскуалем Камерленго. Именно их пара взяла медаль чемпионата мира, они все вместе это заслужили.