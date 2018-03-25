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Загитова серьезно подготовилась к воспитанию собаки акита-ину, обещанной ей после ОИ
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Загитова серьезно подготовилась к воспитанию собаки акита-ину, обещанной ей после ОИ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МИЛАН /Италия/, 25 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова основательно подготовилась к воспитанию собаки породы акита-ину, которую ей в ближайшее время вышлют японские заводчики. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на чемпионате мира в Милане, отвечая на вопрос о планах на будущий сезон.
Подарить собаку после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане спортсменке пообещал глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси, узнав о том, что ей очень нравится эта порода. Она приедет в Россию в ближайшие месяц-полтора.
"Пока я больше думаю о собаке, чем о следующем сезоне. Я читаю книги об этой породе — акита-ину выбирают себе сильного хозяина, они это чувствуют. Я думаю, она выберет меня, я надеюсь на это. Смотрю видеоуроки, как воспитывать эту собаку, я хочу ее понять", — рассказала Загитова.
Помимо воспитания собаки 15-летнюю Загитову волнует и учеба. «Скоро экзамены, надо готовиться и приниматься надо за все сразу — я почти не ходила в школу. Хорошо, что я учусь в школе „Самбо-70“, мне помогают», — рассказала Загитова.
Загитова стала победительницей Олимпийских игр — 2018 в личном турнире и серебряным призером в командном. На чемпионате мира в Милане заняла пятое место.
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