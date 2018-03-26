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Степанова и Букин заслужили более высокого места
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Ягудин: фигуристы Степанова и Букин заслужили более высокого места на чемпионате мира 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин заслужили более высокого места на чемпионате мира по фигурному катанию. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, чьи слова приводит "Газета.Ru".
Степанова и Букин заняли седьмое место, еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стала восьмой. Чемпионат мира проходил в Милане с 19 по 25 марта.
"Мне кажется, что судьи очень жестко поступили со Степановой и Букиным, — сказал Ягудин. — Седьмой результат — абсолютно не то место, на которое они катаются. Их действительно поставили ниже, чем они того заслуживают".
"Для меня танцы — это чистейшая политика, — добавил Ягудин. — Если в одиночном катании и у спортивных пар есть какие-то элементы, которые ты срываешь или не срываешь, то танцы на льду — это немного другой вид спорта, который вроде бы относится к фигурному катанию, но стоит особняком. Для меня это красиво катающиеся пары с красивыми костюмами".
Степанова и Букин являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы.
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