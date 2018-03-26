Ягудин: фигуристы Степанова и Букин заслужили более высокого места на чемпионате мира

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова Иван Букин заслужили более высокого места на чемпионате мира по фигурному катанию. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин , чьи слова приводит "Газета.Ru" "Мне кажется, что судьи очень жестко поступили со Степановой и Букиным, — сказал Ягудин. — Седьмой результат — абсолютно не то место, на которое они катаются. Их действительно поставили ниже, чем они того заслуживают". "Для меня танцы — это чистейшая политика, — добавил Ягудин. — Если в одиночном катании и у спортивных пар есть какие-то элементы, которые ты срываешь или не срываешь, то танцы на льду — это немного другой вид спорта, который вроде бы относится к фигурному катанию, но стоит особняком. Для меня это красиво катающиеся пары с красивыми костюмами". Степанова и Букин заняли седьмое место, еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стала восьмой. Чемпионат мира проходил в Милане с 19 по 25 марта. Степанова и Букин являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы.