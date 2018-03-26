Загитова рассказала о переживаниях на ЧМ и подготовке

Загитова: поняла, что не надо стремиться сделать то, что еще не умеешь

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова в заключительный день чемпионата мира по фигурному катанию в Милане дала интервью небольшой группе журналистов, в числе которых была специальный корреспондент РИА Новости Елена Вайцеховская. В нем 15-летняя россиянка поделилась впечатлениями от своего выступления и рассказала о планах на будущее.

— Ваше поражение в финале не оставило равнодушным ни одного человека в зале. Сейчас в вашей душе все это немножко улеглось?

— Ну так, немножко не совсем еще. Очень стараюсь все забыть, и все равно какие-то моменты постоянно мелькают в голове. Совсем забыть этот чемпионат я, наверное, не смогу никогда, но это все-таки тоже опыт. Рада, что наконец закончился этот чемпионат, этот сезон, немного отдохну, и нужно будет начинать готовиться к новому сезону.

— Кто помог выйти из состояния подавленности?

— Мы в субботу вместе с тренерами немного походили по центру Милана, это помогло отвлечься. Родители и вообще все родственники постоянно пишут, что не нужно расстраиваться, что в моей карьере будет еще много стартов. Болельщики тоже написали очень много слов поддержки.

— Это правда, что вам после выступления из Москвы позвонил министр спорта Павел Колобков и сказал: "Алина, выброси все из головы! Ты в столице мировой моды. Иди на шоппинг"?

— Правда. Я действительно пошла, развеялась, купила какие-то масочки для лица, всякие ухаживающие средства. И поняла, что действительно стала чувствовать себя намного лучше. Еще лучше стало после того, как я откатала программу в показательных выступлениях и сделала это хорошо. На показательный прокат я настраивалась очень серьезно, чтобы все сделать и закончить сезон на высокой ноте.

— Мороженое вам позволили съесть?

— Нет.

Надеюсь стать сильнее, имея этот неудачный опыт

— В Милане вы, как и на Олимпиаде, сорвав первый лутц, пытались сделать каскад со вторым лутцем. Зачем? Ведь наверняка понимали, что уже потеряна скорость и что каскад может не получиться?

— Знаете, у меня в детстве было много ситуаций, когда я срывала в прокатах первые прыжки, но потом докатывала программу до конца без ошибок. Почему не получилось в Милане? Наверное, я слишком сильно устала эмоционально. Ехала тяжеловато, тяжелее, чем это было на Олимпиаде.

— После Игр в Сочи Аделина Сотникова говорила, что после кратковременной эйфории вдруг почувствовала полное опустошение, исчезли все эмоции — поэтому и пришлось отказаться от поездки на чемпионат мира. А что чувствовали вы, вернувшись из Пхенчхана?

— Наверное, то же самое. Просто Аделина не выступала в чемпионате мира, а у меня было много факторов, по которым я хотела приехать в Милан. Во-первых, я еще не выступала в чемпионате мира — хотела получить этот опыт, почувствовать, что это такое. Пусть опыт получился неудачным, но надеюсь только сильнее стать от этого.

— Насколько тяжело было собираться с силами на прокаты? Наверное, вообще хотелось, чтобы чемпионат, а с ним и сезон, поскорее закончились?

— Такое чувство есть на каждом соревновании: поскорее бы уже выступить и уехать домой. С другой стороны, я люблю этот адреналин. Когда выходишь на лед одна и чувствуешь, что все смотрят только на тебя. Мне очень нравится это ощущение, оно непередаваемое.

— Вы сказали перед началом чемпионата мира, что понимаете состояние, в котором долгое время находилась Евгения Медведева. Сейчас это понимание стало более глубоким?

— Да. Думаю, многие спортсменки, которые будут выступать и соревноваться в одиночном катании после меня, тоже будут испытывать те же эмоции, что сейчас испытываю я. Перед чемпионатом мира я старалась не обращать внимания на то, что мне пишут в том же инстаграме. Но не получалось. Слишком много всего писали и все об одном и том же: что я лидер команды, что еду на чемпионат в этом качестве. Наверное, поэтому мне очень хотелось хорошо выступить. Лучше, чем я могу. И это действительно опыт. Я поняла, что никогда не надо стремиться сделать то, что ты еще не умеешь. Нужно просто выполнить все то, что ты делаешь на тренировках.

— Может быть, нужно было как-то ограничить активность в интернете?

— Дело в том, что в инстаграме я отвлекаюсь. А тут получилось так, что я просто не ожидала всего того, с чем столкнулась.

— Каких-то других занятий, позволяющих отвлечься, у вас нет? Юлия Липницкая и Евгения Медведева говорили, например, что любят рисовать.

— Я пробовала. Но, если честно, рисовать я совсем не умею. Если только закрашивать какие-то картинки.

— Чемпион мира Натан Чен как-то признался, что ему было очень неудобно, когда он первый раз выиграл у олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Вам знакомо подобное чувство?

— Когда я первый раз выиграла у Жени Медведевой на чемпионате Европы, мне было как-то неловко смотреть в ее сторону после проката. Но я уверена, что Женя очень сильный человек и продолжит идти к своей цели.

О собаке думаю больше, чем о новом сезоне

— Признайтесь честно, о чем вы сейчас больше думаете — о следующем сезоне или о собаке, которую вам должны в мае привезти из Японии?

— О собаке. Потом уже, когда тренировки закончатся и начнутся каникулы, буду думать о следующем сезоне.

— Как собираетесь воспитывать щенка, которого вам привезут?

— Я знаю, что собаки этой породы (Акита-ину) очень самостоятельные, сами по себе. Это очень гордая собака — я читала книжку, что Акита всегда выбирает себе очень сильного хозяина — не знаю уж, как она это чувствует. Очень надеюсь, что моя собака выберет меня. Я очень к этому готовлюсь — читаю книгу про эту породу, смотрю видео. Думаю даже о том, чтобы нанять кинолога, когда щенка привезут, чтобы он мне чуть-чуть помог.

— Ваш сумасшедший набор прыжков в произвольной программе вы планируете сохранить?

— Вообще да, но возможно в правилах что-то изменится. Тогда будем принимать решение в соответствии с правилами. Я пока не думала об этом, если честно.

— А о новых постановках думали?

— Тренеры уже выбрали для меня обе программы, но мне пока о них не рассказывают. Это будет сюрприз.

— Это всегда так делается в вашей группе?

— Да, всегда.

— А интересно узнать, что это будут за программы?

— Очень. Я ужасно хочу это узнать. Наверное, мне об этом скажут, когда я вернусь в Москву.

— Ботинки на следующий сезон менять будете?

— Да. Дело в том, что я начала олимпийский сезон в новых ботинках, но потом у меня начались проблемы со стопами. Поэтому пришлось перейти на старые коньки, в которых я каталась в юниорском сезоне. На Олимпийских играх я выступала как раз в них.

— Насколько тяжел для вас процесс раскатывания ботинок?

— Обычно он долгий. Мне сейчас первый раз предоставили возможность заказать и сделать ботинки по своему слепку стопы. Надеюсь, что это сильно облегчит мне раскатку коньков.

— Вы сказали, что по возвращении домой засядете за учебники. С какого предмета начнете?

— Со всех. Я в этом сезоне почти не ходила в школу.

— А решили, где будете отдыхать?

— Самый лучший для меня отдых — приехать в Ижевск к родителям, лечь на диван и вообще ничего не делать.