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Загитова заявила о неловкости перед Медведевой
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Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после Игр 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане, призналась, что испытывала неловкость перед соотечественницей Евгенией Медведевой после победы в соревнованиях.
"Я понимаю, когда Натану Чену было неудобно перед Юдзуру Ханью. Сейчас что-то похожее есть и у меня перед Женей Медведевой, мне было неудобно смотреть в ее сторону, но я понимаю, что она — очень сильный человек и она продолжит идти к своей цели. После Игр мы с ней толком не виделись, она пока не приходила на каток", — приводит слова Загитовой ТАСС.
Ранее Загитова назвала причины своей неудачи на чемпионате мира в Милане.
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