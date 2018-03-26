Загитова заявила о неловкости перед Медведевой

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане, призналась, что испытывала неловкость перед соотечественницей Евгенией Медведевой после победы в соревнованиях.
"Я понимаю, когда Натану Чену было неудобно перед Юдзуру Ханью. Сейчас что-то похожее есть и у меня перед Женей Медведевой, мне было неудобно смотреть в ее сторону, но я понимаю, что она — очень сильный человек и она продолжит идти к своей цели. После Игр мы с ней толком не виделись, она пока не приходила на каток", — приводит слова Загитовой ТАСС.
Ранее Загитова назвала причины своей неудачи на чемпионате мира в Милане.