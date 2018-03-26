Авербух рассказал о будущем Загитовой после поражения

Серебряный призер ОИ в Солт-Лейк-Сити, хореограф фигуристов Илья Авербух назвал «относительной» неудачу олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате мира. Об этом он заявил в интервью Championat.com

Авербух подчеркнул, что Загитова победила на ОИ, также в этом сезоне она выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.

«Что случилось с ней на чемпионате мира? Это спорт: сказалась и психология, и физическая усталость, и изменение антропометрических данных — всё вместе», — пояснил он.

По мнению Авербуха, самое главное — это как будет выступать Загитова в начале следующего сезона, «ведь у неё тяжёлый момент, переходный период». Он предположил, что поражение послужит для спортсменки «холодным душем и мотивацией на следующий сезон».