Олег Васильев: Хотелось бы, чтобы Загитова продолжила так же кататься, она очень талантливая и работоспособная

— Можно ли сказать, что теперь у Загитовой будет мотивация на следующий сезон, что это поражение может принести определенную пользу? Если спортсмен будет оставаться в обойме, то да, это мотивирует. Но у наших девочек непростая ситуация. Свои победы они одерживали, когда еще не были полностью сформировавшимися, не прошли так называемый пубертат. Загитовой тоже это нужно пройти. После Олимпиады она выросла сразу на два-три сантиметра. У нее будет меняться фигура, придется бороться с весом. Все это ложится на колоссальную работу на тренировках.

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Мы видим пример Евгении Медведевой , которая два года лидировала в мире, а в олимпийском сезоне начался период взросления. Ей пришлось себя искусственно сдерживать, ограничивать в еде, и в итоге это привело к травме в первой половине сезона. Загадывать по поводу девушек сложно. Хотелось бы, чтобы Загитова продолжила так же кататься, она очень одаренная, талантливая и работоспособная. Но сможет ли она побороть вопросы, связанные с естественными природными факторами, узнаем уже скоро, — приводит слова Васильева RT.

Напомним, 15-летняя Загитова в нынешнем сезоне стала победительницей финала Гран-при, чемпионкой России, Европы и Олимпийских играх и заняла пятое место на чемпионате мира.