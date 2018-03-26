Погорилая: пока всё продвигается в пользу того, что я продолжу кататься

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о том, как проходит её восстановление после травмы спины, из-за чего она не выходила на лёд с октября 2017 года.

«Это была трудная дорога, сложный период, и он до сих пор продолжается, потому что восстановление моё продолжается. Доходило до того, что мне предлагали делать операцию в Израиле или лететь в Германию на обследование, но мы решили остаться в России и лечиться у своих врачей без хирургического вмешательства. И пока всё продвигается в пользу того, что я продолжу кататься.

Четыре года продолжаются эти проблемы. Началось всё с того, что я упала с тройного лутца и повредила позвонок. Диагноз поставили сразу — компрессионный перелом позвонка. Через некоторое время снова сделали МРТ и рентген, которые показали, что перелом действительно был. Он уже не беспокоит, но, естественно, он оставил какие-то последствия, из-за чего я не могла кататься в этом сезоне.

Попытки вернуться на лёд в этом сезоне были, но все они заканчивались тем, что через две недели у меня «зажималась» спина, и я прекращала кататься и начинала восстановление, массажи и в итоге кататься так и не смогла.

Это тяжело, но пока меня это сильно не беспокоило, я каталась. Да, меня «зажимало», но я продолжала кататься, откатывала соревнования. В прошлом сезоне это проходило именно так: меня «зажимало», я выходила на лёд, адреналин — и я не чувствую боли. Этапы Гран-при проходила именно так, чемпионат мира — у меня «зажимало» всё тело. Это был тяжёлый старт.

Сейчас я уже начала потихоньку выходить на лёд, прошла две тренировки. Сразу поняла, что это серьёзная нагрузка. С октября я не выходила на лёд, полгода. На второй день пыталась собрать двойной аксель, размахивала руками, почему он не получается. Тело помнит, это тяжело ему, видимо, забыть, просто нужно время. Пока всё сначала, потому что непривычно, страшно. Приходится перебарывать голову.

Если останусь в фигурном катании, то оставлю произвольную «Лебединое озеро» на следующий сезон. Если вернусь, восстановлюсь… Я начала кататься, это главное», — сказала Погорилая в эфире «Спорт FM».