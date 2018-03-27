Мозер: больше не могу жить в тренерской комнате с утра до ночи 

Тренер российских спортивных пар Нина Мозер рассказала о паузе в карьере, о которой сообщила ранее.
«Давайте следующий сезон обсудим попозже. Мне очень тяжело дался этот сезон, нужна пауза, чтобы отдохнуть. Пока помолчим. Я не собираюсь уходить из фигурного катания насовсем. Просто ухожу из безумного графика работы.
Я больше не могу жить в тренерской комнате с утра до ночи. За этот сезон я немного потеряла здоровье, мне надо восстановиться. Я буду консультировать, помогать, но это не будет похоже на ту безумную жизнь, которой я жила последние восемь лет.
Потом пойму, хочу ли я вернуться к этому или же буду просто помощником. Понимаете, парное катание — это каждый день риск. Ты каждый день думаешь о том, чтобы никто не упал. Нужно отдохнуть. Но я не прощаюсь!" — приводит слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.