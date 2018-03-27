Мозер: больше не могу жить в тренерской комнате с утра до ночи

Тренер российских спортивных пар Нина Мозер рассказала о паузе в карьере, о которой сообщила ранее.

«Давайте следующий сезон обсудим попозже. Мне очень тяжело дался этот сезон, нужна пауза, чтобы отдохнуть. Пока помолчим. Я не собираюсь уходить из фигурного катания насовсем. Просто ухожу из безумного графика работы.

Я больше не могу жить в тренерской комнате с утра до ночи. За этот сезон я немного потеряла здоровье, мне надо восстановиться. Я буду консультировать, помогать, но это не будет похоже на ту безумную жизнь, которой я жила последние восемь лет.