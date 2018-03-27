Мозер: фигуристы Тарасова и Морозов подойдут к Олимпиаде-2022 во всеоружии

Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на прошедшем в итальянском Милане чемпионате мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане фигуристы заняли четвертое место.

"Женя с Володей справились с задачами на сезон, они лидеры на данный момент и смогут подойти во всеоружии ко следующим Играм", — сказала Мозер.

Федор Климов, Наталья Забияко и "Я довольна итогами сезона, потому что ребята достойно выступали на всех турнирах, все три пары нашей группы (Тарасова и Морозов, Ксения Столбова Александр Энберт — прим. ТАСС) были представлены на чемпионате Европы и заняли весь пьедестал, что говорит о нашей хорошей работе, — добавила Мозер. — Перед Олимпиадой одну пару [Столбову и Климова] у нас выдернули, что стало нехорошим звоночком для психологического состояния, это было очень тяжело. На Играх в Сочи был настоящий праздник, а вот в Пхёнчхане была жесткая тяжелая работа. Но, в принципе, все что мы планировали, у нас получилось".

Международный олимпийский комитет не позволил Столбовой выступить на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, спортсменка не получила приглашения на Игры. Пара не принимала участие в чемпионате мира в Милане из-за травмы фигуристки.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.