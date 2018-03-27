Столбова и Климов могли бы выиграть медаль ОИ

Зная характер Столбовой и Климова, пара могла бы выиграть медаль ОИ — Мозер

Столбова/Климов отобрались на главные международные старты сезона, однако не смогли выступить на Играх-2018 из-за того, что Международный олимпийский комитет без объяснения причин не выдал приглашения Столбовой. Пара готовилась принять участие в чемпионате мира в Милане, но партнерша на тренировке получила разрыв связок голеностопа и сможет приступить к полноценным тренировкам только в мае.

"Если учитывать их характер, то как раз могла бы быть медаль", — сказала Мозер.

Столбова/Климов являются олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях и серебряными призерами Игр в Сочи в парном катании.