Столбова и Климов могли бы выиграть медаль ОИ

Тренер российских фигуристов Нина Мозер заявила в интервью РИА Новости, что спортивная пара Ксения Столбова/Федор Климов могла бы завоевать медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в личных соревнованиях, если бы приняла участие в турнире.
Столбова/Климов отобрались на главные международные старты сезона, однако не смогли выступить на Играх-2018 из-за того, что Международный олимпийский комитет без объяснения причин не выдал приглашения Столбовой. Пара готовилась принять участие в чемпионате мира в Милане, но партнерша на тренировке получила разрыв связок голеностопа и сможет приступить к полноценным тренировкам только в мае.
"Если учитывать их характер, то как раз могла бы быть медаль", — сказала Мозер.
Столбова/Климов являются олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях и серебряными призерами Игр в Сочи в парном катании.