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Пресс-конференция, посвящённая итогам ЧМ в Милане, началась с минуты молчания
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Пресс-конференция, посвящённая итогам ЧМ в Милане, началась с минуты молчания 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Пресс-конференция, посвящённая оценке результатов выступления российских фигуристов на завершившемся чемпионате мира в Милане и подведению Федерацией фигурного катания на коньках России итогов сезона 2017/18, началась с минуты молчания. По последним данным, в результате пожара в торговом центре Кемерово погибло 64 человека, среди которых много детей.
«Я предлагаю почтить память погибших при пожаре в Кемерово. Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам погибших», — передаёт слова президента ФФККР Александра Горшкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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