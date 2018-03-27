Пресс-конференция, посвящённая итогам ЧМ в Милане, началась с минуты молчания 

Пресс-конференция, посвящённая оценке результатов выступления российских фигуристов на завершившемся чемпионате мира в Милане и подведению Федерацией фигурного катания на коньках России итогов сезона 2017/18, началась с минуты молчания. По последним данным, в результате пожара в торговом центре Кемерово погибло 64 человека, среди которых много детей.
«Я предлагаю почтить память погибших при пожаре в Кемерово. Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам погибших», — передаёт слова президента ФФККР Александра Горшкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.