Пресс-конференция, посвящённая итогам ЧМ в Милане, началась с минуты молчания

Пресс-конференция, посвящённая оценке результатов выступления российских фигуристов на завершившемся чемпионате мира в Милане и подведению Федерацией фигурного катания на коньках России итогов сезона 2017/18, началась с минуты молчания. По последним данным, в результате пожара в торговом центре Кемерово погибло 64 человека, среди которых много детей.