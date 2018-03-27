Горшков: результаты наших фигуристов, показаные в этом сезоне, успешные 

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подвёл итоги выступления россиян на прошедшем в Милане чемпионате мира.
«Стоит отметить, что серебряная медаль в парном катании, завоёванное Женей Тарасовой и Володей Морозовым, значит очень многое. Такого не было давно. Наташе Забияко и Андрею Энберту удалось улучшить свой результат и занять четвёртое место. В мужском одиночном у нас бронза, чего не было семь лет — с 2011 года. Кроме того, вместе с Димой Алиевым они смогли обеспечить три квоты на следующий чемпионат мира. Этого нам не удавалось добиться 14 лет. Поэтому результаты нашей сборной, показаные в этом сезоне, успешные. Конечно, как всегда хочется большего. Что-то получилось, что-то нет. Будем работать дальше. Также хотел бы отметить, что наша сборная талантов была сформирована из молодых спортсменов, многие из которых были дебютантами взрослых соревнований. У нас есть все основания надеяться на успешное развитие будущего олимпийского цикла», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионаа» Полина Куимова.