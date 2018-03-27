Мозер: Олимпиада в Сочи была праздником, а в Корее было тяжело

Тренер российских спортивных пар Нина Мозер подвела итоги сезона для своих спортсменов.

«Итог сезона — я довольна. Ребята достойно выступали на всех турнирах. Работали много, качественно и понимали, куда и зачем идём.

Вы знаете, что одну нашу пару выбили. Для меня Олимпиада была очень тяжёлым испытанием. Если Олимпиада в Сочи была праздником, то в Южной Корее было тяжело.