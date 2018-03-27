Ещё
Мозер: Олимпиада в Сочи была праздником, а в Корее было тяжело
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мозер: Олимпиада в Сочи была праздником, а в Корее было тяжело 

Чемпионат.com 3 часа назад
Тренер российских спортивных пар Нина Мозер подвела итоги сезона для своих спортсменов.
«Итог сезона — я довольна. Ребята достойно выступали на всех турнирах. Работали много, качественно и понимали, куда и зачем идём.
Вы знаете, что одну нашу пару выбили. Для меня Олимпиада была очень тяжёлым испытанием. Если Олимпиада в Сочи была праздником, то в Южной Корее было тяжело.
Если говорить о том, как будет развиваться парное катание, то мы узнаем в ближайшее время. Следующие два месяца расставят все акценты. Будут созданы планы, которые помогут нашей сборной и нашей команде развиваться", — приводит слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат.com: последние новости
Плющенко: Загитова — не робот, а человек, хрупкая 15-летняя девочка Загитова: раньше, когда я выступала до 12-13 лет, поддержка меня раздражала Горшков: к выступлению наших танцоров претензий нет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию25
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение