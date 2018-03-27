Мозер: Олимпиада в Сочи была праздником, а в Корее было тяжело 

Тренер российских спортивных пар Нина Мозер подвела итоги сезона для своих спортсменов.
«Итог сезона — я довольна. Ребята достойно выступали на всех турнирах. Работали много, качественно и понимали, куда и зачем идём.
Вы знаете, что одну нашу пару выбили. Для меня Олимпиада была очень тяжёлым испытанием. Если Олимпиада в Сочи была праздником, то в Южной Корее было тяжело.
Если говорить о том, как будет развиваться парное катание, то мы узнаем в ближайшее время. Следующие два месяца расставят все акценты. Будут созданы планы, которые помогут нашей сборной и нашей команде развиваться", — приводит слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.