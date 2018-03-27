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Этери Тутберидзе: «Алина и Женя — две дочки для меня»
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Этери Тутберидзе: «Алина и Женя — две дочки для меня» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Российский тренер Этери Тутберидзе, подводя итоги сезона, отметила высокую конкуренцию внутри своей группы. У специалиста занимаются Алина Загитова и Евгения Медведева, которые выиграли золото и серебро в женских соревнованиях Олимпиады-2018 соответственно.
— Наша группа показала высокие результаты. И юниоры, и взрослые. Мальчики и девочки. Все себя проявили. Это был сложный год, сильная конкуренция внутри группы. Психологически было трудно. Алина и Женя — две дочки, обеим желаешь здоровья и лучшего. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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