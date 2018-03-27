Тутберидзе назвала Медведеву и Загитову своими дочками 

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала оценку выступления своим подопечным в прошедшем сезоне. В группе у Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная вице-чемпионка Игр Евгения Медведева и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
«Наша группа показала высокие результаты. И юниоры, и взрослые. Мальчики и девочки. Все себя проявили. Это был сложный год, сильная конкуренция внутри группы. Психологически было трудно», — цитирует Тутберидзе «Спорт-Экспресс».
Она также назвала Медведеву и Загитову своими дочками.
«Алина и Женя — две дочки, обеим желаешь здоровья и лучшего», — сказала Тутберидзе.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подвёл итоги выступления российских спортсменов в прошедший олимпийский сезон.