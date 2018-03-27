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Тутберидзе: так не бывает, что всё выигрываешь. Теперь злость есть
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Тутберидзе: так не бывает, что всё выигрываешь. Теперь злость есть 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Этери Тутберидзе, тренер российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, подвела итоги выступления подопечных в олимпийском сезоне.
«Олимпийский год завершён, но наша группа показала в целом очень высокие результаты — и мальчики, и девочки. Да, это был сложный год, была сильная конкуренция внутри группы. Психологически было трудно. Потому что и Алина, и Женя — как две дочки. Обеим желаешь здоровья и всего лучшего. Обидно было, что Женя травмировалась в середине сезона. И очень жаль, что нам не хватило опыта на чемпионате мира. Но так не бывает, что всё выигрываешь. Теперь злость есть. У меня она точно осталась. И все переживали за мотивацию Алины. Теперь она точно есть.
С мотивацией теперь проблем не будет. Программа будет меняться, думаю, нам вряд ли кто-то разрешит прыгать семь прыжков в конце программы!" — передаёт слова Тутберидзе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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