Тутберидзе: так не бывает, что всё выигрываешь. Теперь злость есть

«Олимпийский год завершён, но наша группа показала в целом очень высокие результаты — и мальчики, и девочки. Да, это был сложный год, была сильная конкуренция внутри группы. Психологически было трудно. Потому что и Алина, и Женя — как две дочки. Обеим желаешь здоровья и всего лучшего. Обидно было, что Женя травмировалась в середине сезона. И очень жаль, что нам не хватило опыта на чемпионате мира. Но так не бывает, что всё выигрываешь. Теперь злость есть. У меня она точно осталась. И все переживали за мотивацию Алины. Теперь она точно есть.