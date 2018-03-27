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«Загитова просто устала»
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Фигуристка Загитова просто устала, трагедии в ее поражении на ЧМ нет — Горшков 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что трагедии в поражении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате мира в Милане нет, оно объясняется усталостью.
Загитова в своем первом сезоне на взрослом уровне победила в Финале Гран-при, чемпионате Европы и на Олимпийских играх в Пхенчхане. На завершившемся в субботу чемпионате мира в Милане 15-летняя россиянка стала пятой.
"Мы все переживали за Алину. Но очевидно, что Алина просто устала. Психоэмоциональная нагрузка, которая выпала на ее долю в этом сезоне, а чемпионат мира был для нее седьмым крупным стартом, для 15-летней девочки была очень сложной. Никакой трагедии в этом нет. Любой опыт — позитивный или негативный, все равно опыт. И порой негативный опыт даже больше идет на пользу", — сказал Горшков журналистам.
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