Трусова: мне не страшно исполнять четвёрные прыжки. Не боюсь падать 

Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая в 2018 году юниорский чемпионат мира в Софии (Болгария) и первой в истории чисто исполнившая два четверных прыжка на официальных соревнованиях, на пресс-конференции в Москве рассказала, что не боится этого элемента фигурного катания.
«Мне не страшно прыгать четверные прыжки. Не боюсь падать. Год назад, в конце того сезона, я впервые попробовала. Получилось не сразу, я долго прыгала», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.