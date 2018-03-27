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Трусова: мне не страшно исполнять четвёрные прыжки. Не боюсь падать
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Трусова: мне не страшно исполнять четвёрные прыжки. Не боюсь падать 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая в 2018 году юниорский чемпионат мира в Софии (Болгария) и первой в истории чисто исполнившая два четверных прыжка на официальных соревнованиях, на пресс-конференции в Москве рассказала, что не боится этого элемента фигурного катания.
«Мне не страшно прыгать четверные прыжки. Не боюсь падать. Год назад, в конце того сезона, я впервые попробовала. Получилось не сразу, я долго прыгала», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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